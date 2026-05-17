«Непреодолимая решимость экспортировать в Россию»: экономист — о химико-фармацевтическом бизнесе (1)

© LETA 17 мая, 2026 08:02

Важно 1 комментариев

В химической и фармацевтической отраслях в Латвии есть амбиции роста, но для долговременного прорыва нужна чёткая переориентация рынков и экологичность, пишет на сайте Makroekonomika.lv экономист Банка Латвии Агнесе Пуке.

Эксперт пришла к выводу, что отрасли по производству химических и фармацевтических продуктов, пластмассовых и резиновых изделий в Латвии не велики по объёму, но важны по значению и потенциалу, однако этот потенциал затемняет нечёткая позиция по отношению к устойчивому развитию и непреодолимая решимость экспортировать в Россию.

Пуке признаёт, что фармацевтика в Латвии отличается высокой продуктивностью, химическая промышленность в последние годы тоже продвигается в эту сторону, и обе отрасли обладают большими возможностями продолжать увеличивать продуктивность, чтобы достичь как минимум среднеевропейского уровня.

Главными ограничениями для отраслей экономист называет рынок сбыта и спрос, а в фазах роста - доступность рабочей силы. 

Пуке также наблюдает во всех этих отраслях значительную отсталость от средних показателей по Европе, в особенности от стран-лидеров. Кроме того, она делает акцент на исторически сложившийся большой объём экспорта в Россию, который сейчас сократился лишь для изделий из пластмассы и резины. Латвия продолжает активно экспортировать химическую (в основном парфюмерию и косметику) и фармацевтическую продукцию.

Помимо этого, экономист также приводит примеры наиболее персективных направлений развития. Это некая специализированная продукция, биорафинирование и химия биоресурсов (в особенности химия древесины), "зелёная" химия и экологичные технологии, которые становятся основополагающим условием для конкурентоспособности.

"Преимущества будут у тех производителей, кто сможет сократить расход ресурсов, выбросы и загрязнение, одновременно развивая более эффективные, безопасные и технологически более современные методы производства. Это означает и более эффективные методы синтеза, и использование менее опасных растворителей, и более точный контроль ресурсов, и производство менее вредных для окружающей среды и здоровья продуктов", - поясняет Пуке.

Комментарии (1)
Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

