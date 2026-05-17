Эксперт пришла к выводу, что отрасли по производству химических и фармацевтических продуктов, пластмассовых и резиновых изделий в Латвии не велики по объёму, но важны по значению и потенциалу, однако этот потенциал затемняет нечёткая позиция по отношению к устойчивому развитию и непреодолимая решимость экспортировать в Россию.

Пуке признаёт, что фармацевтика в Латвии отличается высокой продуктивностью, химическая промышленность в последние годы тоже продвигается в эту сторону, и обе отрасли обладают большими возможностями продолжать увеличивать продуктивность, чтобы достичь как минимум среднеевропейского уровня.

Главными ограничениями для отраслей экономист называет рынок сбыта и спрос, а в фазах роста - доступность рабочей силы.

Пуке также наблюдает во всех этих отраслях значительную отсталость от средних показателей по Европе, в особенности от стран-лидеров. Кроме того, она делает акцент на исторически сложившийся большой объём экспорта в Россию, который сейчас сократился лишь для изделий из пластмассы и резины. Латвия продолжает активно экспортировать химическую (в основном парфюмерию и косметику) и фармацевтическую продукцию.

Помимо этого, экономист также приводит примеры наиболее персективных направлений развития. Это некая специализированная продукция, биорафинирование и химия биоресурсов (в особенности химия древесины), "зелёная" химия и экологичные технологии, которые становятся основополагающим условием для конкурентоспособности.

"Преимущества будут у тех производителей, кто сможет сократить расход ресурсов, выбросы и загрязнение, одновременно развивая более эффективные, безопасные и технологически более современные методы производства. Это означает и более эффективные методы синтеза, и использование менее опасных растворителей, и более точный контроль ресурсов, и производство менее вредных для окружающей среды и здоровья продуктов", - поясняет Пуке.