Однако у нововведения есть и сторонники. Одним из них оказался мультихудожник Каспарс Биндеманис, чей пост на тему тоже вызвал бурную дискуссию.

Вот что в этом посте говорится:

"Увы, надо сказать, что в XXI веке и в Латвии, и в мире всё ещё нет недостатка в людях, не понимающих совершенно элементарных вещей: что телефон на время спектакля надо выключать, что вопящих младенцев надо оставлять с нянечками, бабушками-дедушками или друзьями, что в зале нельзя есть принесённые с собой бутерброды со шпротами и шуршать конфетными фантиками. Многие обиделись на то, что они, будучи примерными гражданами, соблюдающими театральный этикет, этим шагом были зачислены в касту хулиганов.

Во-первых, вопрос: в общественном транспорте эти люди тоже обижаются, если контролёр велит предъявить билет? Контролёр же уже "по глазам" должен бы видеть, что соответмтвующий гражданин является законопослушным.

Во-вторых, это не новый, не единственный и не только в театре "Дайлес" практикуемый метод, как бороться с деревенщиной, которая попала в театр, оперу или на концерт: это происходит во всём мире - и на Бродвее в Нью-Йорке, и в Вест-Энде в Лондоне. Я выступал в крупнейших испанских театрах, и нигде никому не приходило в голову протестовать против чего-то настолько очевидного - это всё равно что сдать пальто в гардероб.

Если так уж хочется и хватает духу, чтобы протестовать, может, лучше направить эту энергию на борьбу с коррумпированной хунтой "слуг народа"?"

Какова же реакция? Ну, например:

- По этой логике, может, не стоит ограничиваться только камерами? Насколько знаю, в театре туалеты время от времени бывают в критическом состоянии. Давайте заклеим!

- Есть решение получше! Ничего не клеить, ничего не отбирать, ничего не требовать предъявить, а перед входом в зал перечислить депозит в размере 1500 евро, который (может быть) вернут после спектакля.

- Очевидная вещь - не пользоваться телефоном во время спектакля, а заклеивать - не очевидная.

- Если на ум не приходит выключить телефон, то не надо ходить в театр и нечего тут философствовать.

- Судя по прочитанному в интернете, предположение, что они протестуют и против просьбы предъявить билет в трамвае, может быть сравнительно близким к истине.

- Со мной в Лондоне такого не бывало. Это унизительно.

- А разве главная проблема - это не когда телефон звонит во время спектакля? Что даёт это заклеивание камер? Если борются со съёмками, что мешает отклеить, заснять и снова заклеить?

- Насколько я понял из слов Жагарса, это очень даже нормальная акция, и если проблема в подчинении, не ходи в театр тогда.

- Мне и на концертах, и на рейвах в Лондоне и Берлине заклеивали камеру, даже бывало, приходилось сдавать телефон на хранение на время мероприятия. Никогда не казалось, что это какое-то нарушение по отношению ко мне или моему имуществу. Правила есть правила, и если я хочу это место посетить, я играю по их правилам.