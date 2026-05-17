«Контролёру показать билет — тоже протестуем?» В соцсети снова — о «борьбе с телефонами» в театре (2)

Редакция PRESS 17 мая, 2026 08:19

2 комментариев

LETA

Уже сообщалось о том, что театр "Дайлес" требует от зрителей, посещающих некоторые спектакли, заклеивать камеры на телефонах. Это вызвало немалое возмущение у публики, причём даже далёкой от театра.

Однако у нововведения есть и сторонники. Одним из них оказался мультихудожник Каспарс Биндеманис, чей пост на тему тоже вызвал бурную дискуссию.

Вот что в этом посте говорится:

"Увы, надо сказать, что в XXI веке и в Латвии, и в мире всё ещё нет недостатка в людях, не понимающих совершенно элементарных вещей: что телефон на время спектакля надо выключать, что вопящих младенцев надо оставлять с нянечками, бабушками-дедушками или друзьями, что в зале нельзя есть принесённые с собой бутерброды со шпротами и шуршать конфетными фантиками. Многие обиделись на то, что они, будучи примерными гражданами, соблюдающими театральный этикет, этим шагом были зачислены в касту хулиганов.

Во-первых, вопрос: в общественном транспорте эти люди тоже обижаются, если контролёр велит предъявить билет? Контролёр же уже "по глазам" должен бы видеть, что соответмтвующий гражданин является законопослушным.

Во-вторых, это не новый, не единственный и не только в театре "Дайлес" практикуемый метод, как бороться с деревенщиной, которая попала в театр, оперу или на концерт: это происходит во всём мире - и на Бродвее в Нью-Йорке, и в Вест-Энде в Лондоне. Я выступал в крупнейших испанских театрах, и нигде никому не приходило в голову протестовать против чего-то настолько очевидного - это всё равно что сдать пальто в гардероб.

Если так уж хочется и хватает духу, чтобы протестовать, может, лучше направить эту энергию на борьбу с коррумпированной хунтой "слуг народа"?"

Какова же реакция? Ну, например:

- По этой логике, может, не стоит ограничиваться только камерами? Насколько знаю, в театре туалеты время от времени бывают в критическом состоянии. Давайте заклеим!

- Есть решение получше! Ничего не клеить, ничего не отбирать, ничего не требовать предъявить, а перед входом в зал перечислить депозит в размере 1500 евро, который (может быть) вернут после спектакля.

- Очевидная вещь - не пользоваться телефоном во время спектакля, а заклеивать - не очевидная.

- Если на ум не приходит выключить телефон, то не надо ходить в театр и нечего тут философствовать.

- Судя по прочитанному в интернете, предположение, что они протестуют и против просьбы предъявить билет в трамвае, может быть сравнительно близким к истине.

- Со мной в Лондоне такого не бывало. Это унизительно.

- А разве главная проблема - это не когда телефон звонит во время спектакля? Что даёт это заклеивание камер? Если борются со съёмками, что мешает отклеить, заснять и снова заклеить?

- Насколько я понял из слов Жагарса, это очень даже нормальная акция, и если проблема в подчинении, не ходи в театр тогда.

- Мне и на концертах, и на рейвах в Лондоне и Берлине заклеивали камеру, даже бывало, приходилось сдавать телефон на хранение на время мероприятия. Никогда не казалось, что это какое-то нарушение по отношению ко мне или моему имуществу. Правила есть правила, и если я хочу это место посетить, я играю по их правилам.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

