В своём посте он подчёркивает, что просуществовавший почти 80 лет консенсус двух партий во внешней полиитике США и международная роль США как лидера "свободного мира" более не существуют. Европа тем временем вынуждена реагировать на переменчивые обстоятельства и пытается понять, что означает "стратегическая автономия".

По оценке экс-премьера, перемены в трансатлантических отношениях становятся ещё более небезопасными с учётом агрессивной войны России против Украины.

Кариньш поясняет, что до сих пор Европа в сдерживании России полагалась на "жёсткую власть" США, осуществлявшуюся через НАТО.

"Ныне Европа сталкивается с суровой реальностью - неясной поддержкой США, при этом она плохо подготовлена, чтобы независимо от политической воли быть в состоянии самой быстро взять на себя бремя конвенциональной обороны". - считает он.

Одно дело - взять на себя обязательство предоставить финансирование для укрепления обороноспособности, и совсем другое - реализовать политику, обеспечивать нужное военное оснащение, принимать на работу и обучать нужный персонал, для чего требуются годы, рассуждает бывший премьер.

Кроме того, новый вызов в трансатлантических отношениях, по мнению Кариньша, представляет собой война, которую США и Израиль ведут в Иране. Экс-премьер упоминает о распространённом в Европе мнении, что перед началом войны с союзниками в Европе не проводилось никаких переговоров и что для неё не хватало анализа возможных последствий - в том числе о том, что Иран окажется способен закрыть Ормузский пролив.

С ростом затрат на энергию во всём мире, согласно прогнозу Кариньша, политическая нестабильность возрастёт, поскольку из-за этого роста повышается инфляция и жизнь становится дороже. Экс-премьер считает, что это придаёт дополнительную мощность "радикально правым" политическим силам.

Помимо прочего, он подчёркивает, что проблемными трансатлантические отношения делает не только переменчивая позиция США, но и несовершенство архитектуры ЕС в целом, а также зависимость от американской военной помощи.