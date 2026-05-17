Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Густав Клуцис: человек, которого съел собственный плакат

Редакция PRESS 17 мая, 2026 07:02

История и культура 0 комментариев

История русского авангарда напоминает плохо смонтированный фильм: много крупных планов,  много трагических героев, но слишком мало воздуха между кадрами. Малевич, Родченко, Степанова, Лисицкий - они словно существовали не в стране, а внутри бесконечного павильона, где декорации революции менялись быстрее, чем человеческие лица. И среди них наш земляк Густав Клуцис - художник, придумавший визуальный язык советской агитации, и уничтоженный тем самым государством, для которого этот язык изобрёл.

А ведь про него можно снять гениальный байопик уровня «Мефисто» Иштвана Сабо: латышский юноша из провинциальной Лифляндии приезжает в Петроград, чтобы стать художником, а превращается в одного из архитекторов новой советской мифологии. А потом мифология начинает пожирать собственных авторов — как всегда бывает с большими утопиями, особенно если они построены на культе железа и коллективного экстаза.

Он родился в 1895 году, в семье зажиточной, почти буржуазной - обстоятельство, которое позже придётся тщательно ретушировать, словно нежелательный элемент на фотомонтаже. Уже в этом есть что-то исключительно советское: биография как черновик, который приходится бесконечно  переписывать, потому что любое лишнее слово, любой факт может обернуться приговором.

Клуцис учился в Риге, занимался живописью у будущего классика Вильгельма Пурвитиса, впитывал северный модерн и академическую дисциплину, но эпоха слишком торопилась, чтобы позволить ему стать просто хорошим пейзажистом. Началась Первая мировая... В 1915 году половина Риги была эвакуирована, в том числе Городское художественное училище – в Петроград.

Российская столица времён войны действовала на молодых художников как наркотик. Город жил в режиме непрерывного эстетического нервного срыва. Именно здесь Малевич вывесил свой «Чёрный квадрат», здесь футуристы объявили войну здравому смыслу, здесь искусство впервые решило, что может существовать без реальности — и даже вопреки ей. Клуцис оказался внутри этой воронки почти случайно, но случайности в ХХ веке всегда маскируются под судьбу.

А затем грянула революция – сначал Февральская, потом Октябрь. Клуцис быстро понял главное: новая власть нуждается не столько в живописцах, сколько в инженерах зрелища. Не в художниках — в конструкторах взгляда. Его ранние супрематические композиции, конструкции, пространственные схемы уже содержали в себе будущий советский плакат: жёсткую диагональ, агрессивную геометрию, культ движения, почти милитаристскую энергию формы.

Густав Клуцис. «Конструкция» (1921)

При этом в нём не было цинизма, который позже станет обязательным условием выживания в советской культурной системе. Он действительно верил в революцию — с той наивной серьёзностью, на которую были способны только люди авангарда. Им казалось, что искусство может пересобрать человека так же радикально, как революция пересобирает государство. Трогательная и одновременно страшная вера, но чтобы утратить её, человечеству пришлось сполна хлебнуть бедствий ХХ века.

Вместе с новой властью Клуцис переезжает в Москву, поступает в 9-й латышский стрелковый полк,  охраняет Кремль, участвовует в подавлении левоэсеровского восстания в июле 1918-го. Ловя в прицел «врагов советской власти» и нажимая курок, знал ли он, что тем самым подписывает смертный приговор самому себе – приговор, отложенный ровно на 20 лет? Конечно, нет. Нам не дано предугадать... а ведь победи в 1918-м эсеры, то при всех их заскоках траектория российской истории не взобралась бы на те гекатомбы жертв, что уготовили ей большевики.  

Клуцис поступает во Вхутемас и попадает на курс к самому Малевичу.

Малевич для авангарда был чем-то вроде пророка, человеком, который первым осмелился объявить предмет ненужным. После «Чёрного квадрата» живопись уже не могла оставаться прежней. Клуцис впитывает этот опыт с почти религиозной преданностью. Его конструкции начала 1920-х выглядят как попытка превратить супрематизм в язык индустриальной эпохи.

Плакат работы Клуциса. (1920)

Но настоящая территория Клуциса — не музей и не мастерская. Его территория — улица, площадь, типография, выставочный павильон. Он мыслит не картиной, а потоком изображений. Не случайно именно фотомонтаж становится его главным инструментом. Фотомонтаж вообще был идеальным искусством для советского проекта: он позволял буквально склеивать реальность заново. Вырезать лишнее. Усиливать нужное. Производить нового человека из фрагментов старого мира.

Водные виды спорта. Клуцис (1928)

Его плакаты сегодня выглядят удивительно современно. Красные диагонали, увеличенные лица, гигантские руки, мегафоны, индустриальный ритм — всё это потом будут цитировать и модные журналы, и музыкальные клипы, и рекламные агентства.

Советский авангард давно стал частью глобального визуального глянца, хотя создавался как его полная противоположность.

Особенно поразительно, что Клуцис почти физически чувствовал массовое сознание. Он понимал: XX век принадлежит не тексту, а изображению. Не книге, а плакату. Не размышлению, а мгновенному визуальному удару. В каком-то смысле он предсказал всю современную культуру — от политического маркетинга до бесконечной ленты социальных сетей.

И всё же в его искусстве всегда сохранялось что-то утопическое, почти детское. Даже самые агрессивные агитационные композиции Клуциса исходят из убеждения, что историю ещё можно направить в сторону света. Это и отличает художников раннего авангарда от поздних советских функционеров культуры: они ещё верили.

Но вот отшумели «ревущие 1920-е», а в 1930-е вера начинает превращаться в ловушку. Государство постепенно избавляется от авангарда так же методично, как раньше пользовалось его энергией. Конструктивизм объявляют формализмом. Эксперимент - подозрительным. Индивидуальный стиль - политически неблагонадёжным. Машина революции требует уже не новаторов, а исполнителей.

Для Клуциса это было особенно болезненно. Он слишком долго ассоциировал себя с советским проектом, чтобы быстро понять: проект изменился. Его искусство, ещё вчера бывшее официальным визуальным языком эпохи, внезапно оказалось чужим. Типичная история русского авангарда: художники создают будущее, в котором для них самих не находится места.

Арест Клуциса в 1938 году по сфабрикованному обвинению в принадлежности к «фашистскому заговору латышских националистов» выглядит почти неизбежным финалом этой драмы. В сталинской системе логика вообще всегда была вторична по отношению к механике страха.

Его расстреляли через пять недель после ареста. Один из создателей советской пропаганды исчез внутри советской репрессивной машины - словно персонаж собственного фотомонтажа, которого просто вырезали из композиции.

Клуцис и Кулагина. (1922)

Сегодня работы Клуциса находятся в крупнейших музеях мира, его эстетика пережила и Советский Союз, и саму идею революционного искусства. Но в этой посмертной славе есть что-то горькое. Авангард вообще плохо совместим с музеем: слишком живой, слишком нервный, слишком зависимый от энергии катастрофы.

Выставка Клуциса в Третьяковской галерее (2013). Фото Википедия, лицензия CC BY-SA 4.0

Наверное, именно поэтому Клуцис до сих пор выглядит современником. Не только как художник, но как человек эпохи, в которой изображение окончательно стало оружием. Он одним из первых понял, что политика будущего будет бороться не за территории, а за внимание. За взгляд. За монтаж реальности.

И, возможно, в этом заключается главный парадокс его судьбы: художник, мечтавший преобразить мир с помощью образов, оказался уничтожен миром, который сам же помог визуально сконструировать.

Ксаверий БЕЛЫЙ.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать