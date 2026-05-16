Проверка фактов. Собирается ли ЕС ограничить использование VPN?

Что если Европейский союз запретит VPN? Этот вопрос широко обсуждался в социальных сетях в последние недели, причем некоторые пользователи предупреждали о серьезной угрозе цифровым свободам и конфиденциальности в Интернете.

Однако эти споры во многом основаны на недоразумении.

Дискуссия разгорелась вокруг новых планов ЕС по усилению систем проверки возраста, направленных на защиту несовершеннолетних от вредоносного контента.

VPN расшифровывается как Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) - это инструмент защиты конфиденциальности, который скрывает IP-адрес пользователя и проводит его интернет-трафик по зашифрованному каналу. Люди часто используют их, чтобы притвориться, что они просматривают веб-страницы из другой страны, выбирая местоположение сервера, отличное от их собственного, Это позволяет им посещать сайты или пользоваться услугами, доступными только там.

Хотя некоторые чиновники ЕС признали, что сеть VPN может подрывать системы онлайн-проверки, Брюссель не предлагает напрямую ограничить её использование.

Откуда взялись слухи?

Споры начались ещё в январе, когда Европейская парламентская исследовательская служба (EPRS) опубликовала доклад о том, как эти сервисы могут использоваться для обхода систем проверки возраста в Интернете. В Интернете сразу появились посты о том, что Брюссель якобы вышел на борьбу с VPN.

Однако этот отчёт не отражает официальную политику ЕС. Напротив, это документ, в котором изложен исследовательский брифинг, предназначенный для информирования евродепутатов и сотрудников Европарламента, а не законодательная инициатива об ограничении VPN.

Путаница из-за комментария в СМИ

В апреле Еврокомиссия обнародовала планы по внедрению к концу 2026 года нового приложения для проверки возраста в масштабах всего ЕС, направленного на защиту детей от вредоносного онлайн-контента, например, порнографических сайтов.

Согласно предложенной системе, пользователи смогут подтверждать свой возраст по официальным документам, таким как паспорта или национальные удостоверения личности.

За этим заявлением последовала беседа журналистов с Хенной Вирккунен, еврокомиссаром по технологическому суверенитету, что вызвало новые спекуляции о позиции ЕС в отношении VPN.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как ЕС может предотвратить обход несовершеннолетними системы проверки возраста с помощью VPN, Вирккунен признала, что ни одна технология не является надёжной, но что инструмент проверки возраста - это часть усилий ЕС по разработке правил и гарантий для несовершеннолетних, имеющих доступ к контенту в интернете.

Однако позже Вирккунен пояснила в финской новостной передаче, что цель механизма - затруднить обход мер предосторожности, а не запретить VPN.

Её офис подтвердил нам, что "абсолютно никаких мер по борьбе с VPN принято не было".

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что ЕС по-прежнему привержен идее сохранения свободного и открытого интернета при усилении защиты несовершеннолетних в сети.

Почему вообще обсуждается VPN?

Некоторые политики также выразили обеспокоенность по поводу новой системы проверки возраста.

Кристель Шальдемозе, депутат Европарламента от Дании и докладчик по защите несовершеннолетних в Интернете, сказала Euronews, что внедрение специального приложения для этого - "позитивный шаг", но предупредила, что чрезмерно сложные системы могут создать лазейки, а не решить проблему.

Она также предупредила, что неравномерное применение правил в разных странах-членах ЕС может подтолкнуть молодёжь к использованию VPN для обхода ограничений.

Может ли VPN обойти систему возрастной проверки?

Маскируя IP-адрес пользователя и направляя трафик через серверы за границей, VPN могут создавать впечатление, что человек выходит в интернет из другой страны, что потенциально может позволить несовершеннолетним обходить установленные на нацуровне правила возрастной проверки.

В качестве примера часто приводят Великобританию. Согласно Закону о безопасности в Интернете, который начал действовать в 2025 году, некоторые платформы должны проверять возраст человека, чтобы предотвратить доступ детей к вредоносному контенту.

По сообщениям СМИ, после появления этого закона в сети быстро выросла популярность VPN-приложений, которые пытались обойти проверку, а один из провайдеров сообщил о резком всплеске загрузок.

Во Франции наблюдается примерно то же. После введения более строгих требований к проверке возраста в 2025 году материнская компания Pornhub, Aylo, в знак протеста временно заблокировала доступ к сайту, что вызвало всплеск скачиваний VPN, поскольку некоторые пользователи искали способы обойти ограничения.

Однако некоторые VPN-провайдеры утверждают, что меры предосторожности уже приняты. Компания NordVPN заявила Euronews, что "платные сервисы обычно ограничивают доступ несовершеннолетних, требуя валидированный способ оплаты, что создаёт барьер без участия родителей".

Компания уточнила: "Существует мало свидетельств активного использования VPN детьми для обхода возрастных проверок", и добавила, что те, кто это делает, как правило, пользуются бесплатными сервисами. Компания также заявила, что "введение правил проверки возраста для платных VPN-провайдеров может привести к риску того, что они будут нацелены не на тех, кого нужно".