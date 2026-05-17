Вот что пишет пользователь с ником Strēle:

"Если бы вы знали, как неохотно берут на работу по продажам человека, который не знает русского языка. Когда на собеседовании спрашивают про русский язык и я отвечаю честно, выражение лица сразу меняется - начинают обдумывать, брать ли меня, потому что русскому легко продавать вещи и русский не хочет чувствовать себя неудобно".

Судя по тому, что Strēle говорит о себе, она занимается изготовлением кремов и поэтому ищет работу посменно, 10-12 часов, чтобы не бросать производство. Это ещё больше ограничивает круг доступных вакансий.

На её пост публика откликнулась довольно активно:

- Может, попробуй в другой сфере работу найти, а не в продажах? Поставь тут же, в "Твиттере", что ищешь. Смотрю, тебе производство (кремы) по душе.

- Человека, у которого меньше знаний, всегда и везде берут на работу менее охотно, чем того, у кого больше знаний.

- Предполагаю, что в ближайшие 20-30 лет это будет очень актуальная тема. Молодое поколение латышей не знает русского. В свою очередь, их родители часто помогают создать проблему, потому что всегда переключаются на русский язык. Родители "накручивают" детей. Должно смениться всё то поколение латышей, которое знает русский.

- В наши дни это настолько до одного места. Если кого-то что-то интересует, ему будет пофиг, даже если ты достанешь телефон и переведёшь с помощью Google Speech to Text. Если хочет консультацию перед покупкой в интернете, для этого тоже есть Google.

- Слушай, а нельзя так: скажи в интервью, что знаешь, а потом принципиально не говори? Уволить за это вроде бы не могут.

- Ну... можешь винить правительство, если это поможет. Они телегу впереди лошади ставят.

- Почему русский не может научиться говорить на госязыке?

- Ну, идентично, если работаешь на Европу или ты снабженец, продавец на предприятии, которое экспортирует, и ты не говоришь на английском.

- Можно спокойно общаться, зная примерно 900 слов. Я совершенно глуп в языках, но в процессе работы выучился русскому. Точно так же, как впоследствии - испанскому и словацкому. Просто научитесь. Русские никуда не денутся.

- Сколько тебе лет, что ещё не выучил русский язык хотя бы на таком уровне, чтобы в магазине можно было общаться?