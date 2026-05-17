«Русский язык никуда не денется»: тема о требовании русского на работе по-прежнему жива (4)

Редакция PRESS 17 мая, 2026 09:40

Важно 4 комментариев

Разговоры о том, что в Латвии русский язык требуют от соискателей работы и что без его знаний на работу не берут или берут неохотно, время от времени возникают в сети. Кто-то жалуется, кто-то требует запретить, а кто-то просто констатирует факт.

Вот что пишет пользователь с ником Strēle:

"Если бы вы знали, как неохотно берут на работу по продажам человека, который не знает русского языка. Когда на собеседовании спрашивают про русский язык и я отвечаю честно, выражение лица сразу меняется - начинают обдумывать, брать ли меня, потому что русскому легко продавать вещи и русский не хочет чувствовать себя неудобно".

Судя по тому, что Strēle говорит о себе, она занимается изготовлением кремов и поэтому ищет работу посменно, 10-12 часов, чтобы не бросать производство. Это ещё больше ограничивает круг доступных вакансий.

На её пост публика откликнулась довольно активно:

- Может, попробуй в другой сфере работу найти, а не в продажах? Поставь тут же, в "Твиттере", что ищешь. Смотрю, тебе производство (кремы) по душе.

- Человека, у которого меньше знаний, всегда и везде берут на работу менее охотно, чем того, у кого больше знаний.

- Предполагаю, что в ближайшие 20-30 лет это будет очень актуальная тема. Молодое поколение латышей не знает русского. В свою очередь, их родители часто помогают создать проблему, потому что всегда переключаются на русский язык. Родители "накручивают" детей. Должно смениться всё то поколение латышей, которое знает русский.

- В наши дни это настолько до одного места. Если кого-то что-то интересует, ему будет пофиг, даже если ты достанешь телефон и переведёшь с помощью Google Speech to Text. Если хочет консультацию перед покупкой в интернете, для этого тоже есть Google. 

- Слушай, а нельзя так: скажи в интервью, что знаешь, а потом принципиально не говори? Уволить за это вроде бы не могут.

- Ну... можешь винить правительство, если это поможет. Они телегу впереди лошади ставят.

- Почему русский не может научиться говорить на госязыке?

- Ну, идентично, если работаешь на Европу или ты снабженец, продавец на предприятии, которое экспортирует, и ты не говоришь на английском.

- Можно спокойно общаться, зная примерно 900 слов. Я совершенно глуп в языках, но в процессе работы выучился русскому. Точно так же, как впоследствии - испанскому и словацкому. Просто научитесь. Русские никуда не денутся.

- Сколько тебе лет, что ещё не выучил русский язык хотя бы на таком уровне, чтобы в магазине можно было общаться?

 

Комментарии (4)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (4)

Важно 23:10

Важно 4 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Важно 19:52

Важно 4 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (4)

Мир 19:18

Мир 4 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (4)

Важно 19:17

Важно 4 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Важно 17:02

Важно 4 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Важно 16:52

Важно 4 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 4 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

