На улицы Риги вышли тысячи бегунов

Первыми на трассу марафона отправились профессиональные бегуны, а вскоре после них и остальные участники.

На участие в различных дистанциях Рижского марафона в этом году зарегистрировалось рекордное количество бегунов - 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона.

В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна.

На полумарафон в этом году зарегистрировалось рекордное количество участников - 7142 бегуна, а на марафон - 3569 бегунов. В эстафетах Signet Banka, которые в этом году проводятся впервые, примут участие 223 команды по два или четыре участника, которые вместе преодолеют полумарафонскую или марафонскую дистанции.

В 12:30 на десятикилометровую дистанцию планируют выйти 8022 участника, а завершатся крупнейшие в Балтии соревнования в 14:30 и 15:30 стартами на самой массовой дистанции 5,7 километра, которую пробегут 11 538 человек.

Марафон начался в субботу с Детского дня, в котором участвовали 9433 маленьких бегуна. На забег "Миля DPD", который состоялся в субботу утром, зарегистрировались 6780 участников. Забег на милю одновременно был чемпионатом Латвии, и его победителем в мужской конкуренции стал Артурс Никлавс Медведс, установивший новый рекорд Латвии.