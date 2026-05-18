На вопрос, помешает ли ему работать и занимать должности в будущем уголовный процесс, Краузе ответил, что в такой ситуации вообще не стал бы так делать: "Вернусь в Сейм, буду работать депутатом... Считаю, что поступил правильно, а те, кто меня теперь бьёт, делают это потому, что я поддерживал отрасль... Это направлено против моей идеологии, потому что я выступал категорически против мигрантов".

Однако в процессах формирования нового правительства экс-министр будет участвовать - как депутат Сейма и должностное лицо.

Комментируя переговоры, которые сейчас идут, он предполагает: "В худшем случае может быть и правительство меньшинства, но это было бы неправильно. Сейчас нет времени - это да. Надо бы за две-три недели сформировать новое правительство и утвердить его в Сейме, потому что нынешнее недееспособно, нет министра обороны, а это очень-очень важно для текущей ситуации. Должен быть министр обороны, несущий ответственность за отрасль. Это, конечно, не исключает того, что дроны будут залетать в Латвию, но будет министр, который сможет отреагировать вместе со своим ведомством".