Угроза миновала: в воздушное пространство Латвии снова залетел беспилотник (2)

© LETA 17 мая, 2026 12:52

Важно 2 комментариев

О том, что угрозы больше нет, агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

В НВС подтвердили, что в воздушное пространство Латвии залетел и оттуда вылетел один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Были задействованы также истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве сначала было разослано жителям Резекненского, Лудзенского и Краславского краёв, затем - Алуксненского и Балвского.

Представитель НВС полковник Марис Тутинс рассказал Латвийскому радио, что датчики передавали показания о возможной угрозе рано утром, примерно в 6 часов. По предварительной информации, один БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии в Краславском крае и вскоре вылетел оттуда через Лудзенский край.

В НВС подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно отреагировать на потенциальную угрозу. Кроме того, НВС усилили ПВО на восточной границе, направив туда дополнительные единицы. Пока длится российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев залёта иностранных БПЛА в латвийское воздушное пространство или приближения к нему, отметили в НВС.

Как сообщается, аналогичные оповещения жители Латгалии за последние месяцы получали уже несколько раз. Скорее всего, они были связаны с приближением или залётом в латвийское воздушное пространство дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны на территории Латвии взрывались, в том числе последний раз - неделю назад, на нефтебазе в Резекне.

Пострадавших в этих инцидентах пока не было, однако последний случай в Резекне привёл к отставке сначала министра обороны Андриса Спрудса, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

