В НВС подтвердили, что в воздушное пространство Латвии залетел и оттуда вылетел один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Были задействованы также истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве сначала было разослано жителям Резекненского, Лудзенского и Краславского краёв, затем - Алуксненского и Балвского.

Представитель НВС полковник Марис Тутинс рассказал Латвийскому радио, что датчики передавали показания о возможной угрозе рано утром, примерно в 6 часов. По предварительной информации, один БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии в Краславском крае и вскоре вылетел оттуда через Лудзенский край.

В НВС подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно отреагировать на потенциальную угрозу. Кроме того, НВС усилили ПВО на восточной границе, направив туда дополнительные единицы. Пока длится российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев залёта иностранных БПЛА в латвийское воздушное пространство или приближения к нему, отметили в НВС.

Как сообщается, аналогичные оповещения жители Латгалии за последние месяцы получали уже несколько раз. Скорее всего, они были связаны с приближением или залётом в латвийское воздушное пространство дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны на территории Латвии взрывались, в том числе последний раз - неделю назад, на нефтебазе в Резекне.

Пострадавших в этих инцидентах пока не было, однако последний случай в Резекне привёл к отставке сначала министра обороны Андриса Спрудса, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.