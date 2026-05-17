Единственным правильным решением вопроса он считает ликвидацию второго пенсионного уровня и его присоединение к первому уровню.

Нынешнее предложение, по мнению публициста, "тянет на присоединение второго уровня к третьему", но это полумера, которая не принесёт большой пользы. Оба эти уровня имеют один недостаток: управляющие пенсионными накоплениями не несут никакой ответственности за выживание пенсионеров - в том числе и тогда, если эти деньги обесценятся и станут дешевле бумаги, на которой печатают банкноты. Именно по этой причине, заявляет автор, пенсионные накопления надо отдать только и исключительно государству, которое "выдумало пенсионную пирамиду и в принципе способно её удержать".

Любое государство, утверждает Клуйнис, всё же старается не допустить, чтобы кругом валялись трупы людей, умерших от голода и холода. Он приводит следующий пример: "Как бы плохо ни жили теперь люди в той части Украины, которую Россия оккупировала при вторжении 2022 года, где во многих местах шли тяжёлые бои с разрушением жилья и уничтожением других условий нормальной жизни, Россия как-то предотвращает смерть этих людей от голода, мороза или эпидемий. Государству такие смерти не делают чести. Это угрожает государству, если люди перестанут полагаться на него.

В то же время частным конторам легче лёгкого поменять скомпрометированную вывеску на другую - на старом месте или на другом краю света, куда руководители ликвидированной конторы удрали вместе с остатком денег. Нет убедительных примеров, как их вернуть назад и попросить вернуть заодно и деньги. А главное - даже возвращённый остаток денег был бы всего лишь остатком, за счёт которого обязательства предприятия покрыть невозможно".

В настоящее время часто утверждают (Клуйнис называет эти утверждения ложными), что израсходование пенсионных накоплений, если оно произойдёт сейчас, дополнительно обременит государство позже, чтобы не дать умереть тех расточительных людей, у кого второго уровня пенсии уже не будет. "На самом деле истина в том, что государству придётся поддерживать жизнь всех пенсионеров - индексировать нормальные пенсии, то есть первого уровня, расширять эту индексацию с помощью базовых пенсий, талонов на отопление или суповых кухонь", - считает публицист.

Возможность снять деньги из пенсионных фондов сейчас он воспринимает как последнюю возможность спасти хотя бы часть имущества от опасности. А деятельность этих фондов сравнивает с описанной классиком латышской литературы Павилсом Розитисом в романе "Цеплис" (более известна его экранизация под названием "Афера Цеплиса" - Ред.).

В своей статье Клуйнис приводит статистические данные, предоставленные Государственным агентством социального страхования. Согласно им, прибыль для взносов второго пенсионного уровня в 2025 году - 17,1% годовых.

"На первый взгляд деятельность фондов кажется превосходной, потому что где ещё можно заработать 17% в год? Однако тогда встаёт вопрос, как возможно получить такую прибыль от мировой экономики", если в ней происходят всяческие ужасы (подборку заголовков, один тревожнее другого, Клуйнис приводит в тексте статьи)? "Все эти новости появились после того, как 28 февраля началась война на ближневосточных нефтяных и газовых полях. Начавший войну президент США Доналд Трамп как будто вышел из суперклассического латышского романа "Цеплис", в котором "молодой офицер пустил на дно процветающее предприятие". От бед, постигших вкладчиков АО "Цеплис", ничто не защищает вкладчиков пенсионных фондов", - подводит итог публицист.