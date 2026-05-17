«Израиль почти победил, давайте и Россию пустим?!» В соцсети обсуждают «Евровидение»

Редакция PRESS 17 мая, 2026 10:33

Новости Латвии

Как сообщило агентство LETA, на 70-м международном конкурсе песни "Евровидение" в столице Австрии Вене первое место заняла болгарская певица Дара с песней Bangaranga.

На втором месте - Израиль, на третьем - Румыния. Литва (единственная из стран Балтии, вышедшая в финал) набрала 22 балла и заняла 22-е место из 25. Певица Атвара (на фото), представлявшая Латвию, в финал не попала.

В соцсети "Тредс" имеется специальное сообщество, посвящённое этому конкурсу песни. Как выяснилось, у него до сих пор много поклонников, но есть и те, кто в этом мероприятии разочаровался и открыто пишет, что больше смотреть "Евровидение" не будет.

Вот некоторые из комментариев:

- "Евровидение" - визитная карточка современной Европы. Или, скорее, зеркало. Чем безумнее, громче, страннее и провокационнее, тем больше восторгов. Нагота, извращения, элементы шока и выступления, в которых пропадает самое главное - музыка. И тогда побеждает песня, текст которой - хаотичный бред без настоящего смысла, но в то же время это очень точно характеризует современное европейское общество - усталое, растерянное, отчуждённое от реальности. Бред полнейший!

- "Евровидение" очень точно показывает, где сейчас находится Европа, особенно трещину между старой Европой и молодым поколением, где привлечение внимания часто важнее содержания. Может быть, Латвии в самом деле пора перестать тратить деньги на этот бред? Тем временем прекрасная песня остаётся на втором месте, потому что в жюри - трусы.

- Дать баллы Израилю и не разрешить России быть на "Евровидении" - это insane (безумие). Как именно то же самое, что делает Израиль, не является тем же самым, что [делает] Россия???

- Учитывая, что среднему зрителю "Евровидения" 30+ лет, им не стоило бы начинать часов в шесть? Спать охота :D

- Я много думал о том, почему Латвии так не везёт с "Евровидением". Вкратце: всё начинается с концепции жюри конкурса Supernova. Уже изначально отбираются песни, которые как можно больше "вписывались" бы и не выделялись на общем фоне, не посрамили, не были провокационными, что приносит очень слабые результаты не только на самом конкурсе, но и вне его, не создавая никакого экспорта культуры для страны, чтобы вообще был смысл там участвовать в финансовом плане.

- Спасибо, но хватит... "Евровидение" смотреть больше не буду. Можете говорить, что хотите, но выступление Атвары было одним из немногих, которое потом хотелось посмотреть ещё раз. А теперь? В финал попадает всё возможное, только не то, что в самом деле оставляет эмоции. Я не сержусь. Я разочарована. Потому что Атвара в самом деле заслужила место в финале. АТВАРА, Я ТОБОЙ ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ! Продолжай, и всё будет тип-топ!

- Бросайте камнями, но вот моё личное мнение: 1) песня должна быть на английском; 2) Атвара мне кажется скууучной.

- Мне одной кажется, что почти всем артистам тексты песен написал ИИ? Ну, по крайней мере, те, что на английском пели?..

- Почему никто не говорит о том, что Израиль почти победил, и это норм, тогда уж и России давайте разрешим участвовать, это было бы то же самое.

- Почему так регулярно Латвия не попадает в финал "Евровидения"?
1. Почти всегда принимается решение делать задёшево, с надеждой, что сойдёт.
2. Сам отбор, уже в первом приближении, обречён на неудачу, потому что оценивает банда своих, которая систематически показывает, что некомпетентна на международном уровне. 
3. Мы боимся находить и отправлять талантливых музыкантов, не живущих в рамках, которые выделяются как-никак, нам нравятся те, кто похож на нас, то есть вписывается в массу.
4. Мы не готовы рисковать, а значит - и побеждать.
5. Мы хотим, чтобы все нас поняли.

- Я думаю, что мы все можем согласиться, что "Евровидение" - это как Параолимпийские игры, только в музыке?

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

