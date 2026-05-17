«Израиль почти победил, давайте и Россию пустим?!» В соцсети обсуждают «Евровидение»

На втором месте - Израиль, на третьем - Румыния. Литва (единственная из стран Балтии, вышедшая в финал) набрала 22 балла и заняла 22-е место из 25. Певица Атвара (на фото), представлявшая Латвию, в финал не попала.

В соцсети "Тредс" имеется специальное сообщество, посвящённое этому конкурсу песни. Как выяснилось, у него до сих пор много поклонников, но есть и те, кто в этом мероприятии разочаровался и открыто пишет, что больше смотреть "Евровидение" не будет.

Вот некоторые из комментариев:

- "Евровидение" - визитная карточка современной Европы. Или, скорее, зеркало. Чем безумнее, громче, страннее и провокационнее, тем больше восторгов. Нагота, извращения, элементы шока и выступления, в которых пропадает самое главное - музыка. И тогда побеждает песня, текст которой - хаотичный бред без настоящего смысла, но в то же время это очень точно характеризует современное европейское общество - усталое, растерянное, отчуждённое от реальности. Бред полнейший!

- "Евровидение" очень точно показывает, где сейчас находится Европа, особенно трещину между старой Европой и молодым поколением, где привлечение внимания часто важнее содержания. Может быть, Латвии в самом деле пора перестать тратить деньги на этот бред? Тем временем прекрасная песня остаётся на втором месте, потому что в жюри - трусы.

- Дать баллы Израилю и не разрешить России быть на "Евровидении" - это insane (безумие). Как именно то же самое, что делает Израиль, не является тем же самым, что [делает] Россия???

- Учитывая, что среднему зрителю "Евровидения" 30+ лет, им не стоило бы начинать часов в шесть? Спать охота :D

- Я много думал о том, почему Латвии так не везёт с "Евровидением". Вкратце: всё начинается с концепции жюри конкурса Supernova. Уже изначально отбираются песни, которые как можно больше "вписывались" бы и не выделялись на общем фоне, не посрамили, не были провокационными, что приносит очень слабые результаты не только на самом конкурсе, но и вне его, не создавая никакого экспорта культуры для страны, чтобы вообще был смысл там участвовать в финансовом плане.

- Спасибо, но хватит... "Евровидение" смотреть больше не буду. Можете говорить, что хотите, но выступление Атвары было одним из немногих, которое потом хотелось посмотреть ещё раз. А теперь? В финал попадает всё возможное, только не то, что в самом деле оставляет эмоции. Я не сержусь. Я разочарована. Потому что Атвара в самом деле заслужила место в финале. АТВАРА, Я ТОБОЙ ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ! Продолжай, и всё будет тип-топ!

- Бросайте камнями, но вот моё личное мнение: 1) песня должна быть на английском; 2) Атвара мне кажется скууучной.

- Мне одной кажется, что почти всем артистам тексты песен написал ИИ? Ну, по крайней мере, те, что на английском пели?..

- Почему никто не говорит о том, что Израиль почти победил, и это норм, тогда уж и России давайте разрешим участвовать, это было бы то же самое.

- Почему так регулярно Латвия не попадает в финал "Евровидения"?

1. Почти всегда принимается решение делать задёшево, с надеждой, что сойдёт.

2. Сам отбор, уже в первом приближении, обречён на неудачу, потому что оценивает банда своих, которая систематически показывает, что некомпетентна на международном уровне.

3. Мы боимся находить и отправлять талантливых музыкантов, не живущих в рамках, которые выделяются как-никак, нам нравятся те, кто похож на нас, то есть вписывается в массу.

4. Мы не готовы рисковать, а значит - и побеждать.

5. Мы хотим, чтобы все нас поняли.

- Я думаю, что мы все можем согласиться, что "Евровидение" - это как Параолимпийские игры, только в музыке?