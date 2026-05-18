Праздник ЗОЖ или сборище эгоистов? В соцсетях обсуждают сегодняшний марафон

"Милый Рижский марафон! Я-то согласна с тем, что как-то раз видела по поводу другого марафона, то есть, "что тебя не убивает, скорее всего, сделало тебя бегуном". Вытрясти на бегу свои деструктивные тенденции - точно не самое худшее, что может сделать человек. Однако - не наглость ли это всё-таки?" - пишет на платформе "Х" театральный критик Зане Радзобе.

К посту приложена схема города из навигатора Waze с предупреждением о заторах, которые закрывают львиную долю площади Риги, включая весь центр, значительную часть Пардаугавы, а Латгальского, Видземского предместий и Северного района - вплоть до побережья Рижского залива, включая Межапарк и окрестности Кишэзерса.

В комментариях не замедлил разгореться спор - вплоть до выражений на "великом и могучем":

- Нах*й всех этих дебильных марафонцев, пусть идут и бегают по трассе в Бикерниеки до упаду.

- Это всё-таки один день в году. Живу посередине трассы марафона. Со всех сторон всё закрыто. Заранее планирую сегодня никуда не ехать. Гуляю по району и радуюсь пустоте на улицах и счастливым людям. :)

- Это же просто предупреждение об ограничениях движения. Сами ограничения не такие обширные. Это можно посмотреть на сайте Рижской думы.

- Я все годы марафона была вынуждена либо торчать дома, либо валить из Риги. Потому что совершенно невозможно было в прекрасное майское утро куда-то выехать, мой дом огорожен со всех четырёх сторон. Всегда на все марафоны буду смотреть как на развлечение толпы эгоистов.

- Тогда и на праздники песни шествие устраивать нельзя?

- Одной тёте мешают 40 тысяч бегунов, расскажи ещё что-нибудь про эгоизм.

- С тем же успехом вместо Риги можно было бы поставить Лондон, Париж, Берлин, Рим и т.д. Там закрывают Тауэр-бридж, Бруклинский мост [в Нью-Йорке], улицы вдоль Колизея. И море людей на улицах, которые от души поддерживают! Почему бы и не в Риге?

- Во всех этих городах есть нормальные объездные дороги. А в Риге что? Модальный фильтр ул. Варну...

- Нельзя иначе! Эта часть племени бегунов никогда не побежит, если это не будет широко продемонстрировано в соцсетях, поддержано множеством шума, овациями зрителей, возможностью получить рандомные фоточки, а может быть, помелькать где-нибудь на ТВ и порталах. Это тебе не странные типчики где-то в лесах, всё "нормально".

- Это писец, какому множеству людей доставлены сегодня огромные неудобства потому только, что нескольким тысячам нечего делать и они хотят повыпендриваться в самом центре...

- Советую на следующий год присоединиться - хотя бы на какую-нибудь из самых коротких дистанций! Сразу мнение изменится, ведь это же праздник! Один день в году!

- Не может быть праздника за счёт чужих неудобств.

- Ты высказываешься наподобие тех русских, кто говорит, что праздники песни надо запретить, потому что мешают движению, а деньги из бюджета можно было бы на пенсии пустить...

- Я как человек, уже годами живущий в самом центре, каждый год в календаре отмечаю все эти "невыездные" события, и тогда с течением времени таких вопросов больше не возникает.

- Отмечаю уик-энд, когда проводится марафон, в календаре пометкой "эвакуироваться из Риги", заранее эвакуируюсь - и нет проблем.

- Проповедникам "одного дня в году" хочу возразить, потому что есть ещё какие-то велопробеги, когда закрывают тихий центр и мосты, всякие мероприятия на набережной, которые мешают добираться домой и из дома, да и ещё всякое. Летом, кажется, каждый второй уик-энд надо думать, как ехать и сколько времени это займёт.

- С этим надо идти в "Тредс" или на форум мамочек. Там, может, найдёшь тех, кто поддерживает такую безграмотность и отсталость?

- Нормально, наконец-то можно было с собакой прогуляться, как по деревне. Эпичное ощущение.

- Общественный транспорт в Межапарк ждала час. В приложении Rīgas satiksme никакой инфы вообще нет.

- Рижская дума, а почему нельзя бегать в Межапарке или по Променаду? Выхлопных газов не хватает?...

- Расстояние от Риги до Елгавы - примерно 41 км. Пусть лучше бегают от одного магазина до другого. На финише - печенька.

- Один день в году. И всё равно выбешивает. Ну ржачно же.

- Уе*ть бы каждого марафонца навозными вилами.

- Всё, что мотивирует людей двигаться, стоит поддержать.