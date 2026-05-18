«Клуб любителей риска»: можно ли вернуть деньги за полёт, если всё каждый день меняется?!

Дело было так: сначала авиакомпания перенесла рейс и связалась с Джулией, чтобы получить от неё подтверждение. Джулия подтвердила. Потом ей снова позвонили из airBaltic, предложив лететь с пересадкой. Она отказалась, потому что, как сама пишет, "не готова метаться по аэропортам с ребёнком". И совсем недавно ей перезвонили ещё раз: простите, не можем обеспечить вам места в самолёте, потому что он будет меньше, чем стандартный. Деньги вернуть отказались, страховка этот случай тоже не покрывает. "Как вернуть деньги за рейс, где каждый день изменения?" - задаёт вопрос Джулия.

В комментариях ей советуют обратиться в организации по защите прав потребителей. Есть и те, кто делится личным опытом - кто-то рассказывает длинные истории, а кто-то предельно краток: "С airBaltic - больше никогда!".

- В airbaltic мне забыли сообщить, что тогда, когда я приеду в аэропорт, чтобы лететь домой, моего рейса домой всё же не будет, потому что он отменён. Нового билета тоже не дали и вообще ничего не обеспечили. Домой добралась, всё хорошо. После подачи заявления на компенсацию сказали, чтобы шла в другое место, это не их вина. Когда подключился Центр защиты прав потребителей, ответили, что это была ошибочка в коммуникации, и через пару дней мне компенсацию начислили.

- Я, честно говоря, удивляюсь, что люди до сих пор активно покупают билеты у airBaltic при всём при том, что ясно - её дни сочтены. Ну, ладно, для рейсов через месяц, максимум два, ещё да. Но дальше вперёд - это точно клуб любителей риска.

- Пару лет назад у меня был рейс с пересадкой в Канаду на airBaltic, и это была катастрофа. Рейс airBaltic задержался, в результате чего мы опоздали на следующий самолёт. Я летела с детьми, и получился огромный стресс. Перед вылетом специально спросила у администрации airBaltic, успеем ли на пересадку. Ответ был: "Может, успеете, а может, и нет". Вот и всё. Никакого решения, никакой помощи.

- Если приобретаешь услугу у мёртвой компании, с этим надо считаться. Увы. Это покупка сверхвысокого риска.

К счастью, возможно, эта история закончится хорошо: в комментариях Джулии в субботу ответили представители airBaltic и попросили связаться с авиакомпанией лично, чтобы решить этот вопрос. Желаем ей удачи!