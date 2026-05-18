«Клуб любителей риска»: можно ли вернуть деньги за полёт, если всё каждый день меняется?!

Редакция PRESS 18 мая, 2026 08:07

О неприятном случае в связи с попыткой полететь рейсом airBaltic рассказала на платформе "Тредс" Джулия. 

Дело было так: сначала авиакомпания перенесла рейс и связалась с Джулией, чтобы получить от неё подтверждение. Джулия подтвердила. Потом ей снова позвонили из airBaltic, предложив лететь с пересадкой. Она отказалась, потому что, как сама пишет, "не готова метаться по аэропортам с ребёнком". И совсем недавно ей перезвонили ещё раз: простите, не можем обеспечить вам места в самолёте, потому что он будет меньше, чем стандартный. Деньги вернуть отказались, страховка этот случай тоже не покрывает. "Как вернуть деньги за рейс, где каждый день изменения?" - задаёт вопрос Джулия.

В комментариях ей советуют обратиться в организации по защите прав потребителей. Есть и те, кто делится личным опытом - кто-то рассказывает длинные истории, а кто-то предельно краток: "С airBaltic - больше никогда!".

- В airbaltic мне забыли сообщить, что тогда, когда я приеду в аэропорт, чтобы лететь домой, моего рейса домой всё же не будет, потому что он отменён. Нового билета тоже не дали и вообще ничего не обеспечили. Домой добралась, всё хорошо. После подачи заявления на компенсацию сказали, чтобы шла в другое место, это не их вина. Когда подключился Центр защиты прав потребителей, ответили, что это была ошибочка в коммуникации, и через пару дней мне компенсацию начислили.

- Я, честно говоря, удивляюсь, что люди до сих пор активно покупают билеты у airBaltic при всём при том, что ясно - её дни сочтены. Ну, ладно, для рейсов через месяц, максимум два, ещё да. Но дальше вперёд - это точно клуб любителей риска.

- Пару лет назад у меня был рейс с пересадкой в Канаду на airBaltic, и это была катастрофа. Рейс airBaltic задержался, в результате чего мы опоздали на следующий самолёт. Я летела с детьми, и получился огромный стресс. Перед вылетом специально спросила у администрации airBaltic, успеем ли на пересадку. Ответ был: "Может, успеете, а может, и нет". Вот и всё. Никакого решения, никакой помощи.

- Если приобретаешь услугу у мёртвой компании, с этим надо считаться. Увы. Это покупка сверхвысокого риска.

К счастью, возможно, эта история закончится хорошо: в комментариях Джулии в субботу ответили представители airBaltic и попросили связаться с авиакомпанией лично, чтобы решить этот вопрос. Желаем ей удачи!

 

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

