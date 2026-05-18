"В Латвии мы слишком часто говорим о "системных ошибках", "стечении обстоятельств", "историческом наследии", "демографии", "глобальных процессах". Слова умные, гладкие и удобные. Они позволяют не брать на себя ответственность. Но истина намного проще - у ошибок есть авторы", - считает Эйхманис.

Есть такая поговорка, что ошибки учителей сидят в тюрьмах, ошибки врачей лежат на кладбище, но существует ещё одна профессия, о чьих ошибках пойдёт речь в этой короткой статье.

"Есть ещё одна профессия, чьи ошибки не видны сразу. Там нет сирен, нет полиции, нет судебной медицины. Есть только медленно пустеющие хутора, закрытые школы, заколоченные двери магазинов и дети, видящие своих родителей только по видеозвонку.

Ошибки экономистов - в Дублине, Корке, Берлине, Лондоне, Осло и Гамбурге.

Они трудятся в ночную смену, моют посуду, строят дома, водят грузовики и платят налоги другим государствам. Они говорят с детьми по телефону. Они ездят в Латвию на Рождество и Янов день.

Нам годами рассказывали, что люди уезжают "в поисках лучшей жизни". Нет. Многие не уехали ради приключений. Они уехали потому, что в своей стране не чувствовали себя нужными. Потому что кто-то неправильно планировал, неправильно считал, неправильно управлял, неправильно расставлял приоритеты.

А когда ошибки становятся массовыми, это уже не ошибки. Это уже политика. Это уже ответственность. Это уже качество государства. Латвии не нужны только новые планы, стратегии и презентации. Латвии нужен простой принцип: если у ошибок есть последствия, то у ошибок есть и авторы. А авторы должны брать на себя ответственность. Только тогда люди начнут возвращаться не на праздники... а домой".