Pietiek: у латвийских ошибок есть авторы (8)

pietiek.com 18 мая, 2026 09:55

Выбор редакции 8 комментариев

В публикации на сайте, подписанной именем "Вилор Эйхманис", впрочем, речь идёт не об авторах, а именно о последствиях ошибок, которые все мы разгребаем до сих пор.

"В Латвии мы слишком часто говорим о "системных ошибках", "стечении обстоятельств", "историческом наследии", "демографии", "глобальных процессах". Слова умные, гладкие и удобные. Они позволяют не брать на себя ответственность. Но истина намного проще - у ошибок есть авторы", - считает Эйхманис.

Есть такая поговорка, что ошибки учителей сидят в тюрьмах, ошибки врачей лежат на кладбище, но существует ещё одна профессия, о чьих ошибках пойдёт речь в этой короткой статье.

"Есть ещё одна профессия, чьи ошибки не видны сразу. Там нет сирен, нет полиции, нет судебной медицины. Есть только медленно пустеющие хутора, закрытые школы, заколоченные двери магазинов и дети, видящие своих родителей только по видеозвонку.

Ошибки экономистов - в Дублине, Корке, Берлине, Лондоне, Осло и Гамбурге.

Они трудятся в ночную смену, моют посуду, строят дома, водят грузовики и платят налоги другим государствам. Они говорят с детьми по телефону. Они ездят в Латвию на Рождество и Янов день. 

Нам годами рассказывали, что люди уезжают "в поисках лучшей жизни". Нет. Многие не уехали ради приключений. Они уехали потому, что в своей стране не чувствовали себя нужными. Потому что кто-то неправильно планировал, неправильно считал, неправильно управлял, неправильно расставлял приоритеты.

А когда ошибки становятся массовыми, это уже не ошибки. Это уже политика. Это уже ответственность. Это уже качество государства. Латвии не нужны только новые планы, стратегии и презентации. Латвии нужен простой принцип: если у ошибок есть последствия, то у ошибок есть и авторы. А авторы должны брать на себя ответственность. Только тогда люди начнут возвращаться не на праздники... а домой".

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (8)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (8)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (8)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (8)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (8)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (8)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (8)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

