Однако главный вопрос не в том, будут ли удары. Главный вопрос — могут ли они вообще решить проблему Ирана как геополитического противника.

Иран как слабое звено новой антизападной коалиции

За последние годы фактически сформировалась новая ось государств, противостоящих США и их союзникам: Россия, Китай, Иран и Северная Корея. У этой коалиции нет формального договора, но есть стратегическая взаимодополняемость.

Китай даёт экономику и промышленную мощь, Россия — военный опыт и ресурсы, Северная Корея — мобилизационную военную модель и дешёвое вооружение, а Иран обеспечивает сеть прокси, давление на морские коммуникации и постоянную дестабилизацию Ближнего Востока.

При этом Иран — единственное государство в этой группе, не обладающее полноценным ядерным оружием. Именно поэтому он одновременно является и важнейшим, и наиболее уязвимым элементом всей конструкции. Если США когда-либо захотят разрушить эту систему до её окончательного укрепления, Иран — наиболее реалистичная точка приложения силы.

Почему уничтожение военного потенциала не решает проблему

Американская стратегия последних десятилетий строилась вокруг идеи высокоточной войны: уничтожить ключевые объекты, ликвидировать руководство, разрушить инфраструктуру — и противник надолго потеряет способность к сопротивлению.

Но против государств подобного масштаба эта логика работает плохо.

Даже если США нанесут тяжёлый ущерб иранской промышленности, ракетным объектам и ядерной инфраструктуре, это не означает стратегической победы. История показывает, что индустриальные государства восстанавливаются удивительно быстро, если сохраняется политическая власть и внешняя поддержка.

Германия после Второй мировой восстановила промышленную базу всего за несколько лет. Ирану в случае масштабной войны помогут Китай и Россия — как технологиями, так и обходом санкций. Более того, опыт последних лет показывает, что даже серьёзные удары лишь временно снижают военный потенциал Тегерана.

Поэтому формула «разбомбить Иран» не решает проблему — она лишь откладывает её.

Теоретически США могли бы перейти к модели периодических операций: каждые несколько лет разрушать критические объекты, не ввязываясь в полномасштабную войну. Но Иран за последние годы фактически нейтрализовал и этот сценарий.

Главный стратегический ход Тегерана — перенос угрозы на страны Персидского залива и морскую торговлю. Любая крупная операция США против Ирана автоматически создаёт риск ударов по нефтяной инфраструктуре, портам и судоходству в Ормузском проливе.

Арабские монархии готовы поддерживать одну большую операцию против Ирана. Но они крайне не заинтересованы жить в режиме постоянной войны каждые три-пять лет. Это означает, что политическая база для бесконечных циклов бомбардировок постепенно исчезает.

Почему бомбардировки почти никогда не заставляют капитулировать

История XX и XXI века показывает: авиация прекрасно разрушает инфраструктуру, но крайне редко ломает политическую волю режимов.

Германия не капитулировала под британскими и американскими бомбардировками 1943-45 гг., Великобритания не сдалась во время немецкого Блица 1940 года, Северный Вьетнам выдержал многолетнюю воздушную кампанию США, а Россия продолжает войну против Украины, несмотря на неспособность авиаударов достичь стратегического эффекта. Даже Сербия в 1999 году уступила лишь в очень специфических условиях ограниченной войны - и там речь не шла о требовании смены режима.

Даже Япония в 1945 году капитулировала не только из-за атомных бомб. Огромную роль сыграли вступление СССР в войну и перспектива полномасштабного вторжения американской армии.

Для Ирана же воздушная кампания может стать не поражением режима, а наоборот — источником мобилизации общества вокруг него.

Экономическая блокада: инструмент давления, а не победы

Санкции способны истощать экономику, но они почти никогда сами по себе не приводят к смене режима.

Куба пережила десятилетия эмбарго. Северная Корея существует под почти тотальной блокадой. Россия адаптировалась к санкционному давлению. Иран имеет огромный опыт выживания в подобных условиях.

Кроме того, полноценная блокада Ирана географически чрезвычайно сложна. Страна имеет длинную береговую линию, множество сухопутных границ, поддержку Китая, развитую сеть теневого нефтяного экспорта и сложную систему посредников для обхода ограничений. Всё это делает создание действительно герметичной блокады практически невозможным.

То есть блокада может ослабить Тегеран, но вряд ли заставит его капитулировать.

Ставка на внутреннее восстание: слишком поздно

Теоретически наиболее дешёвым сценарием для США было бы создание хорошо вооружённой иранской оппозиции с базами в Ираке и Пакистане.

Но подобные проекты требуют многих лет подготовки, защищённых логистических коридоров, политической координации союзников, крупных поставок оружия и полноценной тренировочной инфраструктуры.

Если это не было сделано заранее, начать подобную кампанию во время кризиса уже крайне сложно. Даже успешное восстание могло бы занять годы.

Ормузский пролив: проблема, которую нельзя решить только флотом

Многие в Вашингтоне исходят из предположения, что США способны быстро открыть Ормуз силой флота и авиации. Но география региона играет на стороне Ирана.

Тегеран способен минировать пролив малыми катерами, использовать мобильные береговые ракетные комплексы, наносить удары дронами и атаковать суда с многочисленных скрытых позиций вдоль горного побережья. Полностью подавить такую систему исключительно ударами с воздуха чрезвычайно сложно.

Что будет считаться победой

Ключевая проблема заключается в политическом восприятии результата.

Если режим сохранится, ядерная программа продолжится, Ормуз останется под угрозой, а Иран не утратит способность к региональной проекции силы, то значительная часть мира воспримет исход как победу Тегерана — даже если США уничтожат множество объектов и ликвидируют высокопоставленных лидеров.

В международной политике важно не количество уничтоженных целей, а способность навязать свою волю противнику.

Именно здесь возникает самый неприятный для Вашингтона вывод: если целью действительно является долговременная нейтрализация Ирана, а не временное ослабление, то одной авиацией добиться этого почти невозможно.

Наземная операция остаётся единственным инструментом, который теоретически способен уничтожить инфраструктуру контроля режима, занять ключевые районы, обеспечить контроль над ядерными объектами, ликвидировать систему запуска ракет, открыть Ормуз под постоянным физическим контролем и предотвратить быстрое восстановление военной машины.

Именно поэтому вопрос «boots on the ground» снова возвращается в американскую стратегическую дискуссию, как бы токсично он ни звучал после Ирака и Афганистана.

Важно понимать: речь могла бы идти не о классической оккупации Ирана по образцу Ирака-2003, а о крупной комбинированной операции по разрушению военного ядра режима и контролю критических зон.

Основную тяжесть сухопутной кампании, вероятно, пришлось бы нести United States Army с использованием бронетанковых бригад, механизированной пехоты, воздушно-десантных частей и армейской авиации.

Но всё это упирается в главный фактор: Иран значительно сложнее Ирака образца 2003 года.

У Ирана почти 90 миллионов населения, огромная территория, тяжёлый горный рельеф, развитая сеть ракетных систем, многочисленные прокси и высокая способность к мобилизации населения. Даже успешное вторжение не гарантировало бы быстрой победы. Скорее наоборот — оно почти наверняка превратилось бы в крайне тяжёлую и дорогостоящую кампанию с огромными политическими последствиями для США и всего региона.

Американская стратегическая ловушка

Именно в этом и заключается сегодняшняя дилемма Вашингтона. Ограниченные удары, вероятно, не решают проблему. Полноценная война несёт колоссальные риски. Бездействие позволяет Ирану усиливаться дальше.

США десятилетиями привыкали к войнам против террористических организаций и слабых государств, где технологическое превосходство позволяло избегать больших потерь. Но против крупного, организованного и идеологически мотивированного государства такой подход может оказаться недостаточным.

Поэтому вопрос о наземной операции, который ещё недавно казался немыслимым, постепенно перестаёт быть чисто теоретическим — даже если политически Вашингтон пока совершенно не готов признать это публично.