Погода на следующую неделю: тепло, но дождливо, местами — сильные ливни и грозы

В понедельник и вторник ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами - сильные ливни и грозы. Вечером в понедельник и в ночь на вторник кое-где на западе дождь будет затяжным, во вторник интенсивность осадков снизится. Ночью и утром местами образуется туман, поэтому видимость, как и во время сильных дождей, может ухудшиться.

В эти дни будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного, во время грозы возможны резкие порывы.

В ночь на понедельник температура воздуха - в пределах от +7 до +12 градусов, в Курземе прохладнее. Ночь на вторник будет теплее - от +9 до +12 градусов, на востоке страны от +12 до +14 градусов. Днём во многих местах столбик термометра поднимется до +15-20 градусов, местами в северо-восточных районах - до +22 градусов. На побережье будет немного прохладнее.

В среду непогода утихнет, ожидается переменная облачность, дождь - преимущественно в восточных районах, по-прежнему будет дуть слабый ветер.

В ночь на среду столбик термометра упадёт до +5-9 градусов, на крайнем востоке Латвии - до +10-11 градусов. Днём в среду воздух прогреется до +17-22 градусов, на побережье до +12-16 градусов.

В конце недели потеплеет на обширной территории. Ночью почти по всей стране температура воздуха не будет опускаться ниже +10 градусов, а днём достигнет +24 градусов. Облаков будет больше, так что часто ожидается дождь.