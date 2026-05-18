Погода на следующую неделю: тепло, но дождливо, местами — сильные ливни и грозы

© LETA 18 мая, 2026 11:03

Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели погодные условия будет определять активный циклон, который приблизится к территории Латвии с юго-востока.

В понедельник и вторник ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами - сильные ливни и грозы. Вечером в понедельник и в ночь на вторник кое-где на западе дождь будет затяжным, во вторник интенсивность осадков снизится. Ночью и утром местами образуется туман, поэтому видимость, как и во время сильных дождей, может ухудшиться.

В эти дни будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного, во время грозы возможны резкие порывы.

В ночь на понедельник температура воздуха - в пределах от +7 до +12 градусов, в Курземе прохладнее. Ночь на вторник будет теплее - от +9 до +12 градусов, на востоке страны от +12 до +14 градусов. Днём во многих местах столбик термометра поднимется до +15-20 градусов, местами в северо-восточных районах - до +22 градусов. На побережье будет немного прохладнее.

В среду непогода утихнет, ожидается переменная облачность, дождь - преимущественно в восточных районах, по-прежнему будет дуть слабый ветер.

В ночь на среду столбик термометра упадёт до +5-9 градусов, на крайнем востоке Латвии - до +10-11 градусов. Днём в среду воздух прогреется до +17-22 градусов, на побережье до +12-16 градусов.

В конце недели потеплеет на обширной территории. Ночью почти по всей стране температура воздуха не будет опускаться ниже +10 градусов, а днём достигнет +24 градусов. Облаков будет больше, так что часто ожидается дождь.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

