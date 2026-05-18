Механизм выплат

Согласно Закону о государственных пенсиях Латвии, все граждане и постоянные жители страны, которым в настоящий момент исполнилось 65 лет и у которых не менее 15 лет трудового стажа, имеют право на пенсионное пособие от государства.

Оно формируется из трех уровней. За счет первого уровня выплачиваются пенсии нынешним пожилым людям, а также формируются накопления для будущих пенсионеров. Эти средства поступают в специальный государственный пенсионный бюджет.

Уровень формируется за счет социального налога, который платит трудоспособное население Латвии. В 2026 году он составляет 34,09% от заработной платы. Причем, даже если человек работает всего несколько часов в неделю, социальный налог с работодателя взимается как с минимальной зарплаты.

Большую часть налога (23,59%) платит работодатель, оставшиеся 10,5% удерживаются из зарплаты работника. Эти средства поступают в специальный фонд социального страхования и распределяются по нескольким направлениям.

Основная часть (около 15%) идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам по принципу солидарности. Кроме того, из соцналога оплачиваются больничные листы, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, безработице, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также выплаты по инвалидности.

Те, кто уже получает пенсию, могут быть спокойны. В Государственном агентстве социального страхования (именно это ведомство выплачивает пенсии), а также в Министерстве благосостояния неоднократно заявляли, что никаких сбоев в выплатах не будет, так как денег хватает.

Состоится и традиционная октябрьская индексация пенсий. С учетом возросшей инфляции, вызванной подорожанием энергоресурсов, она, вероятно, будет ощутимой. Не стоит забывать, что произойдет это как раз в преддверии выборов в Сейм, и политики наверняка задобрят избирателей.

Ушли в минус

А вот с пенсионными накоплениями 2-го и 3-го уровней ситуация иная. Все граждане и неграждане Латвии, а также лица с видом на жительство, родившиеся после 1 июля 1971 года, должны в обязательном порядке делать отчисления во 2-й пенсионный уровень. На него направляется часть социального налога, а именно 6% от общих 34%. Эти средства передаются частным банкам, которые аккумулируют их в собственных пенсионных фондах и инвестируют в акции компаний и другие доходные проекты.

Существует несколько пенсионных планов — от активных (с более высоким риском и потенциальной доходностью) до консервативных, обеспечивающих более стабильный, но меньший доход. Главной целью банкиров является приумножение средств, чтобы затем человек к моменту выхода на пенсию смог получить ее в большем размере.

Существует также и 3-й уровень. Это добровольное накопление денежных средств. Другими словами, человек, находясь еще в трудоспособном возрасте, может самостоятельно отчислять в пенсионный фонд (отдельно от обязательного страхового взноса) некоторую сумму, которая к моменту выхода на пенсию будет ему возвращена в качестве прибавки к основным пенсионным выплатам. Эти средства можно забрать целиком уже с 55 лет.

Автор имел некоторую сумму на пенсионных накоплениях 3-го уровня в одном из латвийских банков. Еще в 2001 году работодатель перечислил туда 600 латов. По курсу это 844,23 евро. Все эти годы банк исправно присылал мне отчеты о работе «команды квалифицированных экспертов», инвестирующих средства в высокодоходные фонды. Однако к моменту, когда в 55 лет стало возможно снять эти деньги, на счете оказалось (с учетом оплаты услуг данных экспертов) лишь 430 евро. Впечатляющая «доходность», не правда ли?

При этом во 2-м пенсионном уровне в масштабах всей страны аккумулируются огромные средства. По состоянию на начало 2026 года активы превысили 10 миллиардов евро. Однако в экономике Латвии эти деньги практически не работают — значительная их часть инвестируется в зарубежные, прежде всего американские фонды. Естественно, все управляющие при этом получают неплохую комиссию, обеспечивая себе безбедное существование.

Проверить свои накопления можно через интернет-портал Latvija.gov.lv. В среднем это составляет около 5 000 евро. Неудивительно, что у людей возникает резонное желание самим распоряжаться своими деньгами, а не доверять их банкам. Тем более что за месяц военных действий в Персидском заливе пенсионные накопления сократились примерно на 500 млн. евро.

Пример соседей

Жителям Эстонии такое право уже предоставили — с 2021 года участие во втором пенсионном уровне стало добровольным. Люди получили возможность сами решать, продолжать накапливать средства либо воспользоваться ими сразу, забрав их (с уплатой подоходного налога в 20%).

Тогда многие предпочли получить деньги сразу, потратив их на текущие нужды. В результате было выведено около 1,3 млрд. евро.

Аналогичная реформа проводится в Литве. С апреля 2026 года по апрель 2028-го жители Литвы без существенных налоговых потерь могут частично или полностью снять свои накопления. Уже около 580 тысяч человек воспользовались этим правом, забрав в общей сложности 3,2 млрд. евро. В среднем около 5 600 евро на человека.

При этом у соседей тоже действуют ограничения: если до пенсии еще далеко, можно снять только до 25% накоплений (с удержанием 3-процентного налога). Полностью средства разрешено изымать только в случае серьезной болезни (по списку) или если до пенсии осталось менее 5 лет.

А что у нас?

В Латвии же банкиры и политики с ходу заявляют о непоправимых рисках для экономики, если такие средства окажутся на руках у населения. И народные инициативы по этому вопросу были отклонены.

Банковские эксперты подчеркивают, что это не «свободные деньги», а отложенная часть зарплаты на старость. Правда, ожидаемая прибавка к пенсии за счет 2-го уровня составит около 20 евро в месяц. К тому же становится очевидно, что рассчитывать исключительно на солидарную пенсионную систему в будущем не стоит: число работающих сокращается, а пенсионеров — растет.

Сейчас на пенсию начинает выходить поколение 60-х годов, когда в Латвии был всплеск рождаемости, тогда как в XXI веке население страны, наоборот, стремительно уменьшается.

Банки, разумеется, не заинтересованы в изменении системы: средства поступают к ним автоматически, а контроль за их управлением ограничен.

В Министерстве финансов обсуждают лишь возможность частичного использования этих денег в случае тяжелой болезни их владельца. Но для этого должен быть одобрен соответствующий законопроект.

Пока же средствами 2-го пенсионного уровня можно лишь распорядиться одним способом — передать их по наследству.

Александр ФЕДОТОВ