Майских праздников станет меньше: в новом году перенесут 2 рабочих дня

В следующем году 25 июня приходится на день между Яновым днем в четверг, 24 июня, и субботой, 26 июня, а 19 ноября - между Днем провозглашения Латвийской Республики в четверг, 18 ноября, и субботой, 20 ноября.

Рабочий день с 25 июня будет перенесен на субботу, 19 июня, а рабочий день 19 ноября - на субботу, 13 ноября.

В то же время в 2027 году не планируется переносить понедельник, 3 мая, который выпадает между воскресеньем, 2 мая, и праздничным днем во вторник, 4 мая.

В результате переноса рабочих дней общее количество рабочих дней в календарном году не изменится. Проект распоряжения будет распространяться на бюджетные учреждения, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Перенос рабочих дней планируется также рекомендовать самоуправлениям, предприятиям и организациям.

