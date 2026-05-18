Жёлтое предупреждение: к Латвии подходит мощный грозовой фронт

В понедельник Латвию с юго-востока пересечет зона осадков, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут ливни и прогремят грозы. В Латгалии во время грозы возможны мощные порывы ветра, вихри и крупный град.

В понедельник ожидается преимущественно облачная погода, в Курземе будет более солнечно. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха повысится до +12...+19 градусов.

В Риге дождь ожидается вечером. Температура воздуха в столице составит около +16 градусов, немного прохладнее будет вблизи моря.