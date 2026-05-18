«Я привык работать в кризисных условиях»: только одну партию Кулбергс не берёт в коалицию (1)

Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил в интервью телеканалу TV3 выдвинутый на пост премьера представитель "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс.

Он считает, что договориться о работе в правительстве могут пять политических сил - все фракции Сейма, за исключением фракции партии "Латвия на первом месте".

"Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы - их будем решать в Сейме следующего созыва, а сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов", - сказал Кулбергс.

Он также пообещал от своего имени и от имени ОС отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе.

Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом "Rail Baltica" и авиакомпанией "airBaltic". По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой "Rail Baltica".

Кандидат в премьеры сообщил, что в новом правительстве ОС будет претендовать на руководство Министерством финансов, поскольку необходимо срочно привести в порядок государственные финансы, пересмотреть бюджет как на этот, так и на следующий год.

В свою очередь задача оптимизации работы министерств до выборов невыполнима, отметил Кулбергс.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении он сообщил, что надеется сегодня и завтра на переговорах с другими партиями, в том числе с "Прогрессивными", по существу договориться о совместной работе, чтобы уже во второй половине недели распределить конкретные обязанности.

"Мне нравится темп, я привык работать в кризисных условиях", - заявил Кулбергс, подчеркнув, что не боится брать на себя ответственность.

Комментарий Press.lv: 

В латвийской политике есть вещи вечные. Дождь в ноябре. Заполошный крик "Русские идут!". И, конечно же, «красные линии». Раньше этими линиями обносили "русские партии" — как чумной барак в средневековом порту. С ними нельзя было разговаривать, сидеть рядом, пить кофе и, вероятно, дышать одним воздухом. Потом русские фракции в Сейме закончились. Но ведь сама технология по снижению конкуренции так прекрасно отработана - жалко бросать! Значит, теперь будут искать, кого назначить «неправильным» уже среди латышей.

Судя по заявлениям Кулбергса, он прекрасно понимает: все нынешние идеологические войны — это декорации из фанеры. Сегодня одни машут радужным флагом, другие клянутся защищать «традиционные ценности», но как только запахнет министерскими креслами и доступом к финансовым потокам, выясняется удивительная вещь — договариваться они умеют прекрасно.

На публике националы и «Прогрессивные» изображают непримиримую борьбу цивилизаций. Но в критический момент различия исчезают с такой скоростью, будто их смыло осенним дождём на Бривибас. Потому что нутряное у них одинаковое: главное — оставаться внутри системы, внутри коалиции, внутри распределения ресурсов. Всё остальное — сценография для избирателя.

В последние годы стало особенно очевидно: в Латвии нет – ну, ок почти нет - оппозиции в классическом смысле слова. Есть группы (изображающие из себя «правильные партии»), временно не допущенные к рулю. И все они — от «прогрессивных» до «национально озабоченных» — вполне готовы работать друг с другом и с нынешней коалицией. Нужно лишь соблюсти ритуал: пару недель покричать про принципы, провести обязательный танец с «красными линиями», а потом тихо зайти в кабинет и начать делить влияние.

Латвийская политика давно уже не про идеологию. Она про доступ к управлению. И про то, кто именно будет распоряжаться денежными потоками под правильные разговоры о ценностях – у кого «радужных», у кого национальных.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

