Шоколадка “похудела” на 10 граммов — и покупатели довели Milka до суда

Редакция PRESS 18 мая, 2026 09:24

Всюду жизнь

Фиолетовая плитка Milka всегда умела выглядеть невинно: корова, Альпы, молочный шоколад и ощущение, что всё как раньше. Но в Германии выяснилось, что “как раньше” — это уже не совсем правда.

Плитка стала легче: вместо привычных 100 граммов во многих упаковках оказалось 90. На первый взгляд мелочь — всего 10 граммов. Но именно из таких мелочей и складывается тот момент у кассы, когда покупатель вроде бы берёт знакомый продукт, а домой приносит чуть меньше шоколада, чем ожидал.

Самое интересное было не в самой диете шоколадки, а в её гардеробе. По данным немецких защитников потребителей, упаковка при этом почти не изменилась: тот же узнаваемый фиолетовый вид, тот же привычный формат, та же полка в магазине. Вес, конечно, был указан, но организация Verbraucherzentrale Hamburg решила, что этого недостаточно.

Дело дошло до суда в Бремене. И там потребителей услышали: суд признал, что производитель ввёл покупателей в заблуждение, уменьшив содержание с 100 до 90 граммов без достаточно заметного изменения упаковки или понятного предупреждения.

Производитель Mondelez, которому принадлежит Milka, утверждал, что вес был указан на упаковке. Но суд посчитал иначе: если человек годами покупает знакомую плитку в знакомом виде, нельзя ожидать, что он каждый раз будет изучать упаковку как договор с банком.

В немецкой потребительской среде такие упаковки называют Mogelpackung — примерно “обманная упаковка”. И Milka уже попадала в эту неприятную категорию: ранее потребители выбрали её “обманной упаковкой года 2025”.

Теперь история стала ещё вкуснее: шоколадку уменьшили, покупатели заметили, юристы пришли, а фиолетовая упаковка внезапно оказалась не просто фантиком, а предметом судебного разбирательства.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

