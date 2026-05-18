Шоколадка “похудела” на 10 граммов — и покупатели довели Milka до суда

Плитка стала легче: вместо привычных 100 граммов во многих упаковках оказалось 90. На первый взгляд мелочь — всего 10 граммов. Но именно из таких мелочей и складывается тот момент у кассы, когда покупатель вроде бы берёт знакомый продукт, а домой приносит чуть меньше шоколада, чем ожидал.

Самое интересное было не в самой диете шоколадки, а в её гардеробе. По данным немецких защитников потребителей, упаковка при этом почти не изменилась: тот же узнаваемый фиолетовый вид, тот же привычный формат, та же полка в магазине. Вес, конечно, был указан, но организация Verbraucherzentrale Hamburg решила, что этого недостаточно.

Дело дошло до суда в Бремене. И там потребителей услышали: суд признал, что производитель ввёл покупателей в заблуждение, уменьшив содержание с 100 до 90 граммов без достаточно заметного изменения упаковки или понятного предупреждения.

Производитель Mondelez, которому принадлежит Milka, утверждал, что вес был указан на упаковке. Но суд посчитал иначе: если человек годами покупает знакомую плитку в знакомом виде, нельзя ожидать, что он каждый раз будет изучать упаковку как договор с банком.

В немецкой потребительской среде такие упаковки называют Mogelpackung — примерно “обманная упаковка”. И Milka уже попадала в эту неприятную категорию: ранее потребители выбрали её “обманной упаковкой года 2025”.

Теперь история стала ещё вкуснее: шоколадку уменьшили, покупатели заметили, юристы пришли, а фиолетовая упаковка внезапно оказалась не просто фантиком, а предметом судебного разбирательства.