Куда перенесут Рижский автовокзал? Столичный вице-мэр объясняет

«Нет, международный автовокзал находился и будет находиться на том же месте, хотя предыдущая Рижская дума приняла решение о его продаже, и, насколько я понимаю, этот проект продажи завершился», — заявил Марис Спринджукс.

«В настоящее время в районе Центрального рынка проектируются пункты высадки региональных автобусов, потому что здесь также должен быть перекресток, куда приезжают жители регионов, некоторые отсюда идут пешком, а другие едут на общественном транспорте «Рига сатиксме».

«Площадь Центрального рынка будет перепроектирована и станет одновременно транспортным узлом для Риги, а также улучшится его торговая функция — оба этих проекта будут интегрированы», — пояснил Спринджукс.