Не слишком много выбрасываем? Служба финансовой разведки заинтересовалась отходами

Сегодня жители страны постепенно привыкают к тому, что мусор нужно сортировать, а депозитную упаковку - сдавать, а не выбрасывать в контейнеры. Система управления отходами выглядит довольно цивилизованно, однако еще совсем недавно это был своего рода клондайк - горы мусора, которые везут на полигоны, а также изобилие неучтенного вторичного сырья.

Вокруг рынка отходов в Латвии в свое время шла острая борьба и передел собственности, а среди бенефициаров этого бизнеса были высокопоставленные лица.

В ряде европейских стран, не говоря уже о странах третьего мира, существуют серьезные проблемы с прозрачностью сферы отходов. Особенно на общем фоне выделяется Италия, где эту отрасль в нескольких регионах уже давно чуть ли не официально контролируют мафиозные кланы.

Еще в 2013 году депутат Европейского парламента Оресте Росси, обеспокоенный ситуацией в Италии, в своем запросе к Еврокомиссии указывал, что годовой доход "мусорной" мафии только по раскрытым случаям превышает 16 млрд евро, а в целом в преступлениях замешано 302 клана. Причем нарушения происходили на всех этапах - от сбора отходов до их транспортировки, переработки и хранения.

В результате в отдельных регионах Италии произошла настоящая экологическая катастрофа, а значительная часть отходов вывозилась в другие страны по всему миру.

"Нелегальная торговля отходами и их несанкционированное захоронение происходят по всей Европе, а также в развивающихся странах Африки и Азии. Это приводит к загрязнению воздуха, грунтовых вод, рек и сельскохозяйственных угодий и продуктов питания тяжелыми металлами, диоксинами и другими канцерогенными веществами", - отмечается в документе.

Оборот отходов стал одним из самых быстрорастущих направлений организованной преступности и одним из самых прибыльных видов нелегального бизнеса.

