Образ Паулса: создаётся фонд для управления интеллектуальной собственностью Маэстро

Паула, председатель правления Фонда, подчеркивает, что создание Фонда является естественным следующим шагом в обеспечении преемственности творческого наследия ее отца. Фонд станет единственным учреждением, координирующим любую деятельность, связанную с использованием имени, изображения или музыки Паулса, но в будущем будет разрабатывать новые проекты для сохранения наследия и обеспечения его доступности для будущих поколений.

Согласно уставу фонда, его главными целями являются управление интеллектуальной собственностью и творческим трудом: сохранение музыкального материала Паулса и управление всеми правами интеллектуальной собственности — авторским правом, смежными правами и товарными знаками.

Миссия фонда будет заключаться в том, чтобы «способствовать уважительному представлению образа и творческой личности Маэстро и сохранению его репутации». Планируется поддержка профессионального развития молодых талантливых музыкантов, а также разработка музыкальных проектов, вдохновленных творчеством Паулса.

В состав правления Фонда войдут Паула, которая станет председателем правления, а также композитор Раймондс Тигулс и адвокат Иво Клотиньш.

Отныне все планы, соглашения и юридические вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности Паулса и использования его имени, должны направляться в «Фонд Раймонда Паулса», подчеркивает вновь созданная структура.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможной незаконной деятельности с использованием персональных данных композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «За мою родину», запланированным на 11 июля на Большой сцене Межапарка.

Генеральная прокуратура завершила расследование заявления уполномоченного представителя Паулса относительно незаконных действий с личными данными композитора.

В ходе расследования прокуратура получила противоречивую информацию относительно того, получил ли организатор мероприятия разрешение Паулса на использование его персональных данных.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, уголовное преследование может быть возбуждено, если новость содержит информацию о возможном совершенном уголовном преступлении, и проверить ее можно только средствами и методами уголовного судопроизводства, заявила прокуратура.

В связи с тем, что полученная в ходе следствия информация указывает на возможные противоправные действия с личными данными композитора, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура.

Дело возбуждено по статье «Незаконная деятельность с персональными данными» Уголовного кодекса и передано в Государственную полицию для досудебного расследования.