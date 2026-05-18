Образ Паулса: создаётся фонд для управления интеллектуальной собственностью Маэстро

Редакция PRESS 18 мая, 2026 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

Фонд "Raimonda Paula Foundation" официально зарегистрирован, его учредителями являются Раймондс Паулс и Анете Паула. Целями Фонда являются централизованное управление авторскими правами и интеллектуальной собственностью композитора, защита его имени и образа, а также систематизация его творческого наследия и обеспечение его доступности в будущем, пишет nra.lv.

Паула, председатель правления Фонда, подчеркивает, что создание Фонда является естественным следующим шагом в обеспечении преемственности творческого наследия ее отца. Фонд станет единственным учреждением, координирующим любую деятельность, связанную с использованием имени, изображения или музыки Паулса, но в будущем будет разрабатывать новые проекты для сохранения наследия и обеспечения его доступности для будущих поколений.

Согласно уставу фонда, его главными целями являются управление интеллектуальной собственностью и творческим трудом: сохранение музыкального материала Паулса и управление всеми правами интеллектуальной собственности — авторским правом, смежными правами и товарными знаками.

Миссия фонда будет заключаться в том, чтобы «способствовать уважительному представлению образа и творческой личности Маэстро и сохранению его репутации». Планируется поддержка профессионального развития молодых талантливых музыкантов, а также разработка музыкальных проектов, вдохновленных творчеством Паулса.

В состав правления Фонда войдут Паула, которая станет председателем правления, а также композитор Раймондс Тигулс и адвокат Иво Клотиньш.

Отныне все планы, соглашения и юридические вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности Паулса и использования его имени, должны направляться в «Фонд Раймонда Паулса», подчеркивает вновь созданная структура.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможной незаконной деятельности с использованием персональных данных композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «За мою родину», запланированным на 11 июля на Большой сцене Межапарка.

Генеральная прокуратура завершила расследование заявления уполномоченного представителя Паулса относительно незаконных действий с личными данными композитора.

В ходе расследования прокуратура получила противоречивую информацию относительно того, получил ли организатор мероприятия разрешение Паулса на использование его персональных данных.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, уголовное преследование может быть возбуждено, если новость содержит информацию о возможном совершенном уголовном преступлении, и проверить ее можно только средствами и методами уголовного судопроизводства, заявила прокуратура.

В связи с тем, что полученная в ходе следствия информация указывает на возможные противоправные действия с личными данными композитора, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура.

Дело возбуждено по статье «Незаконная деятельность с персональными данными» Уголовного кодекса и передано в Государственную полицию для досудебного расследования.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

