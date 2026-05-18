В латвийской армии — масштабные изменения: Пуданс озвучил подробности (1)

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии, в том числе пересмотрев ее структуру. Изменения будут планироваться с учетом опыта войны в Украине, новейших исследований и выводов.

Предполагается, что часть изменений может быть включена в уже действующий план развития НВС еще до осени, сообщает передача Латвийского телевидения "de facto".

Два дрона, которые на прошлой неделе врезались в нефтяные резервуары в Резекне, с отрезвляющей прямотой показали, насколько близко от Латвии идет война. Инциденты с дронами стали причиной отставки министра обороны, а в итоге и всего правительства.

В то же время вся эта ситуация привлекла дополнительное внимание к развитию оборонной сферы, бюджет которой в этом году составляет более 2 млрд евро, а также к тому, насколько страна готова себя защитить.

Советник ушедшего в отставку премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис говорит: "Здесь предстоит сделать еще очень многое - прежде всего в том, что касается понимания поля боя как командирами, так и солдатами. И, конечно, у Министерства обороны как у органа, определяющего политику, есть немало важных задач, связанных с отслеживанием изменений на поле боевых действий. Думаю, эта работа ведется, однако порой возникает ощущение, что происходить это должно быстрее".

После инцидента в Резекне один из выводов заключается в том, что необходимо улучшить оповещение населения. Однако был бы результат другим, если бы в распоряжении армии уже имелись все заказанные дроны-перехватчики, однозначно сказать нельзя.

"Мы по-прежнему будем в большей степени ориентироваться на точечную оборону - защиту критически важных точек, населенных пунктов и объектов инфраструктуры, при этом не создавая впечатления, будто уже сейчас способны перекрыть абсолютно каждый коридор. Цель на будущее существует, однако, опять же, через поиск новых решений, которые были бы максимально автономными. Потому что каждый такой расчет военнослужащих требует людей. Если разместить подобные расчеты вдоль всей границы, особенно в мирное время, у нас не останется сухопутных сил, готовых обеспечивать выполнение других повседневных задач или готовиться и тренироваться к отражению главного нападения. И я хотел бы подчеркнуть: главное нападение - это то, которое может привести к оккупации", - заявил Пуданс.

(Lsm.lv)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

