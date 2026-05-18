И это не чиновники: кому в Латвии платят до 8 тысяч в месяц? (2)

© LETA 18 мая, 2026 17:41

Выбор редакции 2 комментариев

Средний класс на рынке труда сокращается, а разрыв между самыми низкими и самыми высокими зарплатами достигает три и даже пять тысяч евро. Разница в зарплатах настолько велика, что кажется, будто люди в Латвии живут в разных финансовых реальностях.

В то время как на рынке экономики с высокой добавленной стоимостью брутто-зарплата в 4000 и 8000 евро уже не редкость, есть сферы, где ищут универсального работника за 1500 евро в месяц.

В целом рост зарплат в стране идет медленнее, чем три-четыре года назад, и работодатели стали осторожнее относиться к их повышению, несмотря на нехватку рабочих рук.

Ситуацию с работниками во многих сферах, например, в гостиничной индустрии, отрасли региональных перевозок, торговле и обслуживании объектов можно сравнить с "современным рабством".

Как указывают профсоюзы, проблемы этих отраслей долгое время не решаются. Установленную в стране минимальную зарплату председатель Латвийского профсоюза работников сферы общественных услуг и транспорта Инга Веиня называет "нищенской сумой на шее".

В стране зарегистрирована 41 тысяча безработных, и только в Риге работу ищут более 15 тысяч человек. Между тем данные Государственного агентства занятости свидетельствуют, что на данный момент имеется 11 500 свободных рабочих мест.

Чаще всего востребованы работники здравоохранения и социального ухода, специалисты производства, продавцы, квалифицированные ремесленники, работники транспорта, аналитики данных, электрики и строители.

На рынке труда в целом падает спрос на офисных работников, администраторов и рядовых специалистов по маркетингу.

В то время как в большинстве отраслей, где не хватает сотрудников, зарплаты не достигают и 2000 евро, в ряде профессий цифры в графе доходов вполне конкурентоспособны.

Бизнес-директор по развитию может заработать до 6 тысяч евро в месяц брутто, руководитель отдела продаж - более 4 тысяч евро, руководитель отдела маркетинга - до 4200 евро.

В сфере информационных технологий зарплаты начинаются с 3500 евро, как и в финансовом менеджменте. Хорошие зарплаты предлагаются в сферах, связанных с продажей и обслуживанием автомобилей - до 4000 евро.

Нужны и высококвалифицированные рабочие - сварщик может заработать до 3000 евро. Заместитель управляющего магазином "Depo" в Берги может претендовать на зарплату до 3500 евро, как и директор отеля "Ibis", а в таких профессиях, как инженер по робототехнике и программист, зарплаты могут достигать 7-8 тысяч евро в месяц.

(Tvnet.lv)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

