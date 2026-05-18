В то время как на рынке экономики с высокой добавленной стоимостью брутто-зарплата в 4000 и 8000 евро уже не редкость, есть сферы, где ищут универсального работника за 1500 евро в месяц.

В целом рост зарплат в стране идет медленнее, чем три-четыре года назад, и работодатели стали осторожнее относиться к их повышению, несмотря на нехватку рабочих рук.

Ситуацию с работниками во многих сферах, например, в гостиничной индустрии, отрасли региональных перевозок, торговле и обслуживании объектов можно сравнить с "современным рабством".

Как указывают профсоюзы, проблемы этих отраслей долгое время не решаются. Установленную в стране минимальную зарплату председатель Латвийского профсоюза работников сферы общественных услуг и транспорта Инга Веиня называет "нищенской сумой на шее".

В стране зарегистрирована 41 тысяча безработных, и только в Риге работу ищут более 15 тысяч человек. Между тем данные Государственного агентства занятости свидетельствуют, что на данный момент имеется 11 500 свободных рабочих мест.

Чаще всего востребованы работники здравоохранения и социального ухода, специалисты производства, продавцы, квалифицированные ремесленники, работники транспорта, аналитики данных, электрики и строители.

На рынке труда в целом падает спрос на офисных работников, администраторов и рядовых специалистов по маркетингу.

В то время как в большинстве отраслей, где не хватает сотрудников, зарплаты не достигают и 2000 евро, в ряде профессий цифры в графе доходов вполне конкурентоспособны.

Бизнес-директор по развитию может заработать до 6 тысяч евро в месяц брутто, руководитель отдела продаж - более 4 тысяч евро, руководитель отдела маркетинга - до 4200 евро.

В сфере информационных технологий зарплаты начинаются с 3500 евро, как и в финансовом менеджменте. Хорошие зарплаты предлагаются в сферах, связанных с продажей и обслуживанием автомобилей - до 4000 евро.

Нужны и высококвалифицированные рабочие - сварщик может заработать до 3000 евро. Заместитель управляющего магазином "Depo" в Берги может претендовать на зарплату до 3500 евро, как и директор отеля "Ibis", а в таких профессиях, как инженер по робототехнике и программист, зарплаты могут достигать 7-8 тысяч евро в месяц.

(Tvnet.lv)