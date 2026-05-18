«Хочу работать удалённо»: в каких случаях это разрешено законом?

«Семь секретов» 18 мая, 2026 11:22

Юридическая консультация 0 комментариев

"Расскажите, пожалуйста, в каких случаях можно просить работодателя разрешить работать удаленно – полностью или частично. Скажу честно: мне лучше работается дома или даже в парке летом. Ноутбук при мне – дело делаю. В офисе же постоянно какие-то разговоры между сотрудниками, начальство то и дело заходит, будто бы мы дети неразумные. Я даже иногда делаю работу дома вечером"...

-У меня сейчас сложилась такая ситуация, что сын часто болеет, надо присмотреть, помочь сделать уроки. Вместе с тем я вполне могу работать дома. Даже когда болею, не беру больничный, а тружусь дома за компьютером. Можно ли просить работодателя разрешить работать удаленно на постоянной основе или хотя бы какое-то время? Есть ли об этом что-то в законе или надо просто договариваться?

...Закон «О труде» предусматривает варианты удаленной работы для сотрудников. Работник имеет право просить работодателя изменить порядок рабочего времени, в том числе просить перейти на удаленную работу по нескольким причинам:

- если он воспитывает ребенка в возрасте до 8 лет;

- вынужден ухаживать за супругом, родителем, ребенком или другим близким членом семьи;

- вынужден ухаживать за человеком, проживающим с работником в одном домохозяйстве и нуждающимся в уходе или поддержке по серьезной медицинской причине.

В таком случае работник имеет право просить у работодателя изменить организацию рабочего времени, а работодатель должен ответить на это заявление в течение месяца.

На практике чаще всего договоренности о временной или постоянной удаленной работе происходят неофициально – по согласованию сторон, если это не вредит работе...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

