«Хочу работать удалённо»: в каких случаях это разрешено законом?

-У меня сейчас сложилась такая ситуация, что сын часто болеет, надо присмотреть, помочь сделать уроки. Вместе с тем я вполне могу работать дома. Даже когда болею, не беру больничный, а тружусь дома за компьютером. Можно ли просить работодателя разрешить работать удаленно на постоянной основе или хотя бы какое-то время? Есть ли об этом что-то в законе или надо просто договариваться?

...Закон «О труде» предусматривает варианты удаленной работы для сотрудников. Работник имеет право просить работодателя изменить порядок рабочего времени, в том числе просить перейти на удаленную работу по нескольким причинам:

- если он воспитывает ребенка в возрасте до 8 лет;

- вынужден ухаживать за супругом, родителем, ребенком или другим близким членом семьи;

- вынужден ухаживать за человеком, проживающим с работником в одном домохозяйстве и нуждающимся в уходе или поддержке по серьезной медицинской причине.

В таком случае работник имеет право просить у работодателя изменить организацию рабочего времени, а работодатель должен ответить на это заявление в течение месяца.

На практике чаще всего договоренности о временной или постоянной удаленной работе происходят неофициально – по согласованию сторон, если это не вредит работе...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА