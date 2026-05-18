Главную страшилку про диеты внезапно отменили: “йо-йо” может быть не таким опасным

Редакция PRESS 18 мая, 2026 10:32

Про диеты давно ходит одна особенно неприятная страшилка: если человек похудел, потом снова набрал вес, потом снова попытался похудеть — всё, метаболизм сломан, мышцы исчезли, организм обиделся и теперь будет мстить.

Это называется “йо-йо диета” или weight cycling — когда вес то снижается, то возвращается. И многие годы такой режим считался почти хуже, чем просто оставаться в лишнем весе.

Но новый большой обзор, опубликованный в The Lancet Diabetes & Endocrinology, ставит эту идею под сомнение. Профессор Файдон Магкос из Университета Копенгагена и профессор Норберт Штефан из Немецкого центра исследований диабета проанализировали десятилетия исследований на людях и животных и пришли к выводу: убедительных доказательств, что само по себе повторное похудение и набор веса наносит долгосрочный вред людям с ожирением, нет.

Самое важное здесь — не путать неприятное с вредным. Да, если человек похудел, у него могут улучшиться давление, сахар крови, холестерин и самочувствие. Если вес возвращается, часть этих улучшений тоже может уйти. Но это не значит, что организм стал хуже, чем был до диеты.

Авторы обзора формулируют это просто: возвращение веса скорее возвращает человека к исходному уровню риска, а не толкает его в ещё более плохое состояние. То есть потерять пользу — не то же самое, что получить дополнительный вред.

Исследователи также не нашли устойчивых доказательств, что “йо-йо” обязательно ведёт к чрезмерной потере мышц, долгому замедлению обмена веществ или постепенному ухудшению состава тела. Во многих случаях люди после возврата веса оказывались примерно там же, откуда начинали, а не в худшей точке.

Это важная новость для тех, кто уже не раз пытался похудеть и бросал — а потом ещё и винил себя за то, что “испортил организм”. По мнению авторов обзора, страх перед “йо-йо диетой” не должен становиться причиной вообще не пытаться снижать вес, если для этого есть медицинские основания.

Особенно актуально это стало на фоне новых препаратов для снижения веса, включая GLP-1 и похожие лекарства. Они могут давать заметное похудение, но после прекращения лечения часть людей снова набирает вес. Новый обзор предлагает не считать такой возврат автоматически катастрофой.

Конечно, это не означает, что бесконечные жёсткие диеты — хорошая идея. Резкие ограничения, голодание, экстремальные схемы и постоянная война с телом могут быть вредны по другим причинам. Но именно популярная формула “похудел — набрал — сломал метаболизм” выглядит куда менее доказанной, чем принято думать.

Получается почти обидно: организм, возможно, не был сломан. Просто удерживать вес оказалось трудно.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

