Главную страшилку про диеты внезапно отменили: “йо-йо” может быть не таким опасным

Это называется “йо-йо диета” или weight cycling — когда вес то снижается, то возвращается. И многие годы такой режим считался почти хуже, чем просто оставаться в лишнем весе.

Но новый большой обзор, опубликованный в The Lancet Diabetes & Endocrinology, ставит эту идею под сомнение. Профессор Файдон Магкос из Университета Копенгагена и профессор Норберт Штефан из Немецкого центра исследований диабета проанализировали десятилетия исследований на людях и животных и пришли к выводу: убедительных доказательств, что само по себе повторное похудение и набор веса наносит долгосрочный вред людям с ожирением, нет.

Самое важное здесь — не путать неприятное с вредным. Да, если человек похудел, у него могут улучшиться давление, сахар крови, холестерин и самочувствие. Если вес возвращается, часть этих улучшений тоже может уйти. Но это не значит, что организм стал хуже, чем был до диеты.

Авторы обзора формулируют это просто: возвращение веса скорее возвращает человека к исходному уровню риска, а не толкает его в ещё более плохое состояние. То есть потерять пользу — не то же самое, что получить дополнительный вред.

Исследователи также не нашли устойчивых доказательств, что “йо-йо” обязательно ведёт к чрезмерной потере мышц, долгому замедлению обмена веществ или постепенному ухудшению состава тела. Во многих случаях люди после возврата веса оказывались примерно там же, откуда начинали, а не в худшей точке.

Это важная новость для тех, кто уже не раз пытался похудеть и бросал — а потом ещё и винил себя за то, что “испортил организм”. По мнению авторов обзора, страх перед “йо-йо диетой” не должен становиться причиной вообще не пытаться снижать вес, если для этого есть медицинские основания.

Особенно актуально это стало на фоне новых препаратов для снижения веса, включая GLP-1 и похожие лекарства. Они могут давать заметное похудение, но после прекращения лечения часть людей снова набирает вес. Новый обзор предлагает не считать такой возврат автоматически катастрофой.

Конечно, это не означает, что бесконечные жёсткие диеты — хорошая идея. Резкие ограничения, голодание, экстремальные схемы и постоянная война с телом могут быть вредны по другим причинам. Но именно популярная формула “похудел — набрал — сломал метаболизм” выглядит куда менее доказанной, чем принято думать.

Получается почти обидно: организм, возможно, не был сломан. Просто удерживать вес оказалось трудно.