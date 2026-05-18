RIKON набирает обороты: еще два портальных крана отправляются клиенту Реклама Редакция PRESS 18 мая, 2026 11:44 Реклама

RIKON демонстрирует впечатляющую динамику

Эта поставка - последняя в серии поставок портальных кранов в Турцию за последние несколько месяцев. После недавно успешно завершенного проекта для порта Исдемир компания уверенно перешла к новому этапу сотрудничества с OYAK Group — одним из крупнейших и наиболее влиятельных промышленных конгломератов Турции.

В Рижском порту завершен ввод в эксплуатацию двух новых портальных кранов для одной из 100 крупнейших промышленных компаний Турции. Краны будут доставлены полностью собранными на судне для перевозки тяжелых грузов, так же как это было сделано ранее в рамках проекта OYAK.

Особого внимания заслуживает самоотверженная работа команды: несмотря на одну из самых холодных зим в Латвии за последние два десятилетия, специалисты RIKON в Рижском порту непрерывно выполняли монтажные работы в течение зимнего периода, чтобы в сложных погодных условиях гарантировать соблюдение сроков и высокое качество сборки.

Технологический мост между Балтийским и Средиземным морем

Новое оборудование предназначено для специализированного терминала - стратегического узла, обрабатывающего до 14,5 миллиона тонн грузов в год. Терминал является важными воротами в регионе, принимая суда с полной грузоподъемностью до 110 000 DWT.

Технические параметры поставки

Оба крана модели RPS-1100, каждый из которых весит 430 тонн, являются высокопроизводительным оборудованием.

Созданы для долголетия - отличаются классическим дизайном портала

Главная техническая особенность этих кранов РПС-1100 - решетчатая портальная конструкция, напоминающая о легендарных инженерных решениях. Именно такая архитектура портала особенно высоко ценится операторами портов из-за ее исключительной прочности; он рассчитан на интенсивную эксплуатацию в течение до 40 лет.

Простое и экономичное обслуживание

Благодаря портальной конструкции замена узла поворотного подшипника занимает всего несколько дней. Используя доступные на свободном рынке высококачественные стандартные подшипники вместо изготовленных на заказ непропорционально дорогих крупногабаритных поворотных подшипников, компания RIKON обеспечивает чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание и исключает длительные сроки доставки запасных частей.

Универсальность : эффективная работа как в режиме крюка, так и в режиме грейфера, грузоподъемность до 50 тонн.

: эффективная работа как в режиме крюка, так и в режиме грейфера, грузоподъемность до 50 тонн. Прочность: конструкция адаптирована к климату заказчика, выдерживает порывы ветра до 43 м/с и работает при температурах от -10 до +50 °C.

Серийное сотрудничество и уникальная логистика

Последовательные поставки лидерам рынка подтверждают статус RIKON как надежного стратегического партнера для турецкой портовой промышленности.

Основным преимуществом остается характерный для RIKON метод логистики: краны из Риги перевозятся тяжелым грузовым судном в полностью собранном и готовом к эксплуатации состоянии. Это освобождает клиента от длительной сборки на месте и позволяет интегрировать оборудование в рабочий цикл порта почти мгновенно.

RIKON проектирует и производит портальные краны с 1991 года. Мы разрабатываем полностью электрические, изготовленные на заказ решения для портов и терминалов по всему миру — от Балтии до Средиземноморья и далее.

Узнайте больше: rikoncranes.com

Следите за новостями проектов: LinkedIn · Facebook · YouTube