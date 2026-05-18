В Германии полиция застрелила сбежавшего тигра

«Опасности для населения больше нет», — заявила представительница полиции. Тигр сбежал с огороженной территории в Шкедице, недалеко от Лейпцига. Хищник был убит в садовом районе.
Правоохранители пока не выяснили, как тигру удалось выбраться. Пострадавший человек, спасенный с огороженной территории, доставлен в больницу.
Как сообщают СМИ, было известно, что в промышленной зоне Шкейдица какой-то дрессировщик держит тигров.
Пока нет никаких признаков того, что сбежали другие животные, отмечает полиция.