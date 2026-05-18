В Литве в воскресенье упал дрон

© LETA 18 мая, 2026 09:17

Мир 0 комментариев

В воскресенье в Утянском районе Литвы упал беспилотник, сообщил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас.

Беспилотник упал в поле в деревне Самане. На месте происшествия работают спецслужбы, был введен план "Щит", который обычно применяется при угрозе взрыва.

Об упавшем беспилотнике службам сообщили местные жители вскоре после 19:00.

Как заявил Виткаускас, собранные в понедельник данные позволят точно установить тип беспилотника.

"Похоже, что это украинский дрон. Рассматривается несколько модификаций. Однако мы перешли к этапу, когда нужно руководствоваться фактами, а не предположениями. Детали операции и собранные материалы помогут нам сегодня точно определить тип дрона и его параметры", - сообщил глава НЦУК.

"Главный вопрос - как дрон попал в Литву, на какой высоте летел и каковы пробелы в нашей системе обнаружения", - добавил он.

По его словам, поиски обломков ночью были приостановлены и возобновились в понедельник утром. На месте работают сотрудники полиции и антитеррористического подразделения "Aras".

"Цель операции - собрать все обломки и компоненты, которые помогут выяснить траекторию полета, направление, цели и другие параметры этого дрона", - сказал Виткаускас.

По его словам, взрывчатых веществ пока не обнаружено.

"Взрывов не зафиксировано ни по сообщениям жителей, ни в ходе осмотра. Похоже, взрывчатки не было", - заявил глава НЦУК.

В марте этого года в озеро Лависас в Варенском районе недалеко от границы с Беларусью также упал украинский военный дрон. По данным властей, он предназначался для атаки на Россию, но залетел в Литву из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Подобные инциденты в последние месяцы участились во всем регионе Балтийского моря.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

