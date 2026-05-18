Не машина и не электросамокат: учёные назвали самый хитрый способ обмануть усталость

Редакция PRESS 18 мая, 2026 12:34

Азбука здоровья

Кажется, что велосипед — это просто две педали, цепь и колёса. Но именно эта простая конструкция превращает обычного человека в удивительно эффективную транспортную систему.

Представьте: до работы пять километров. Пешком — примерно час. На велосипеде — около 15 минут, и часто без ощущения, что вы совершили спортивный подвиг. Многие интуитивно выбирают второй вариант — и, как выясняется, не зря.

Профессор биомеханики Энтони Блазевич объясняет: велосипед относится к самым энергоэффективным видам транспорта, которые когда-либо придумал человек. Он позволяет двигаться быстрее и дальше, тратя меньше энергии, чем при ходьбе или беге. По его словам, езда на велосипеде может быть как минимум в четыре раза эффективнее ходьбы и примерно в восемь раз эффективнее бега.

Секрет не только в колёсах, хотя они, конечно, делают большую часть магии. Когда человек идёт или бежит, он как будто всё время слегка падает вперёд и ловит себя ногой. Каждый шаг — это маленькое столкновение с землёй. Часть энергии уходит в удар, звук, вибрацию, нагрузку на мышцы и суставы.

На велосипеде всё иначе. Нога не бьёт по дороге, а вращает педаль. Колесо не сталкивается с поверхностью, а катится по ней. В статьях это описывают почти романтично: шина будто “целует” дорогу, а не бьёт её. В итоге меньше энергии тратится впустую.

Есть и ещё одна хитрость. При ходьбе и беге человек каждый раз немного тормозит сам себя: стопа приземляется впереди корпуса, движение замедляется, затем мышцы снова разгоняют тело. Велосипед убирает эту странную внутреннюю борьбу. Усилие от ног почти сразу превращается в движение вперёд.

А передачи помогают мышцам работать в удобном режиме. Когда скорость растёт, велосипедист может переключиться выше, и ногам не приходится всё быстрее и быстрее сокращаться на пределе. Получается почти механический переводчик между человеческим телом и дорогой.

Но у велосипеда есть и слабое место. На очень крутых подъёмах, примерно больше 15%, ходьба снова может оказаться выгоднее: ногам проще толкать тело прямо, чем крутить педали по кругу. Зато на спуске велосипед снова берёт реванш — катится почти сам, тогда как ходьба вниз по крутой дороге бьёт по суставам и требует усилий.

Выходит, велосипед — это не просто средство передвижения для тех, кто “за ЗОЖ”. Это маленькая инженерная победа над человеческой неуклюжестью. Мы сами по себе ходим довольно энергозатратно. А потом кто-то однажды поставил человека на два колеса — и внезапно оказалось, что тело умеет гораздо больше, если правильно подложить под него машину.

 

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

