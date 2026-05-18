Не машина и не электросамокат: учёные назвали самый хитрый способ обмануть усталость

Представьте: до работы пять километров. Пешком — примерно час. На велосипеде — около 15 минут, и часто без ощущения, что вы совершили спортивный подвиг. Многие интуитивно выбирают второй вариант — и, как выясняется, не зря.

Профессор биомеханики Энтони Блазевич объясняет: велосипед относится к самым энергоэффективным видам транспорта, которые когда-либо придумал человек. Он позволяет двигаться быстрее и дальше, тратя меньше энергии, чем при ходьбе или беге. По его словам, езда на велосипеде может быть как минимум в четыре раза эффективнее ходьбы и примерно в восемь раз эффективнее бега.

Секрет не только в колёсах, хотя они, конечно, делают большую часть магии. Когда человек идёт или бежит, он как будто всё время слегка падает вперёд и ловит себя ногой. Каждый шаг — это маленькое столкновение с землёй. Часть энергии уходит в удар, звук, вибрацию, нагрузку на мышцы и суставы.

На велосипеде всё иначе. Нога не бьёт по дороге, а вращает педаль. Колесо не сталкивается с поверхностью, а катится по ней. В статьях это описывают почти романтично: шина будто “целует” дорогу, а не бьёт её. В итоге меньше энергии тратится впустую.

Есть и ещё одна хитрость. При ходьбе и беге человек каждый раз немного тормозит сам себя: стопа приземляется впереди корпуса, движение замедляется, затем мышцы снова разгоняют тело. Велосипед убирает эту странную внутреннюю борьбу. Усилие от ног почти сразу превращается в движение вперёд.

А передачи помогают мышцам работать в удобном режиме. Когда скорость растёт, велосипедист может переключиться выше, и ногам не приходится всё быстрее и быстрее сокращаться на пределе. Получается почти механический переводчик между человеческим телом и дорогой.

Но у велосипеда есть и слабое место. На очень крутых подъёмах, примерно больше 15%, ходьба снова может оказаться выгоднее: ногам проще толкать тело прямо, чем крутить педали по кругу. Зато на спуске велосипед снова берёт реванш — катится почти сам, тогда как ходьба вниз по крутой дороге бьёт по суставам и требует усилий.

Выходит, велосипед — это не просто средство передвижения для тех, кто “за ЗОЖ”. Это маленькая инженерная победа над человеческой неуклюжестью. Мы сами по себе ходим довольно энергозатратно. А потом кто-то однажды поставил человека на два колеса — и внезапно оказалось, что тело умеет гораздо больше, если правильно подложить под него машину.