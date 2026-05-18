В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения

Основное внимание на учениях уделяется скрытности передвижения, маршам на значительные расстояния и проведению расчетов для применения сил и средств. Минобороны Белоруссии подчеркнуло, что мероприятия носят плановый характер и не направлены против третьих стран.

Контекст

О планах размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года - тогда же он сообщил о переброске в страну ракетного комплекса "Искандер" и десяти самолетов-носителей тактического ядерного оружия. С 2023 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие. По оценкам, в стране размещены десятки ядерных боеголовок. Кроме того, в стране были размещены российские ракетные комплексы средней дальности "Орешник", способные нести ядерный заряд.

Москва настаивает на том, что не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия: оружие размещено на белорусской территории, но остается под российским контролем и формально Белоруссии не передается.