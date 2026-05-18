Директор Государственной канцелярии Раивис Кронбергс покинул должность

Государственные служебные отношения прекращены по взаимному соглашению с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство»).

До назначения нового руководителя Государственной канцелярии обязанности директора будет исполнять заместитель директора по правовым вопросам Инесе Гайлитe.

Изначально Силиня отстранила Кронбергса от исполнения обязанностей до 13 июня.

Кабинет министров утвердил Кронбергса на должность директора Государственной канцелярии 23 июля 2024 года, а к работе он приступил 12 августа того же года.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в четверг Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры задержало Кронбергса для проведения процессуальных действий по так называемому «делу лесопромышленников». Вечером того же дня он был освобождён.