Согласно материалам суда, трагедия произошла после ночной прогулки студента с друзьями по футбольной команде. Обвиняемый — 23-летний Виккрум Дигва — предположительно нанес Генри несколько ударов крупным ножом «шастар», который он носил как часть религиозной атрибутики сикхов. Прокуратура утверждает, что оружие имело лезвие около 21 сантиметра.

По версии обвинения, Дигва заявил полиции, что подвергся «расистским оскорблениям». После этого офицеры на месте происшествия надели наручники на тяжело раненого Генри Новака и лишь затем начали оказывать ему первую помощь. Вскоре юноша потерял сознание и умер от потери крови.

Прокуроры сообщили, что у погибшего было обнаружено четыре ножевых ранения, включая удары в ноги и область челюсти. Следствие также утверждает, что после нападения обвиняемый не пытался помочь истекающему кровью студенту, а преследовал его, когда тот пытался скрыться.

Дополнительный резонанс делу придало видео с телефона погибшего. На записи слышно, как студент обращается к мужчине со словами «ты плохой парень?», после чего тот отвечает: «Я плохой парень». Спустя мгновения запись обрывается.

Сам обвиняемый отвергает обвинения в убийстве и заявляет, что действовал в рамках самообороны после «пьяного расистского нападения». Его мать также проходит по делу — следствие считает, что она помогла убрать оружие с места преступления.

История вызвала волну критики в соцсетях и британских медиа, где пользователи задаются вопросом, почему полиция в первую очередь обездвижила именно раненого студента, а не предполагаемого нападавшего.

Так современная западная толерантность делает удивительный кульбит и превращается в собственную противоположность. В стремлении любой ценой не задеть «чувства меньшинств» система начинает смотреть на жертву с подозрением, а на агрессора — с опасливым сочувствием. И в итоге полицейские надевают наручники не на человека с окровавленным ножом, а на истекающего кровью студента. Потому что страшнее всего сегодня — не пропустить убийцу, а случайно показаться недостаточно толерантным. Именно так гуманизм, доведённый до идеологического автоматизма, порой оборачивается элементарной нетолерантностью к самой жертве насилия.