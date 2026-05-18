Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В Британии полицейские заковали в наручники истекающего кровью парня: ведь нападавший обвинял его в «расизме» (1)

Редакция PRESS 18 мая, 2026 14:14

Мир 1 комментариев

В Великобритании разгорается громкий скандал вокруг убийства 18-летнего студента Саутгемптонского университета Генри Новака. Особое возмущение общественности вызвал тот факт, что прибывшие на место полицейские сначала заковали в наручники самого пострадавшего, а не человека, которого обвиняют в нападении с ножом.

Согласно материалам суда, трагедия произошла после ночной прогулки студента с друзьями по футбольной команде. Обвиняемый — 23-летний Виккрум Дигва — предположительно нанес Генри несколько ударов крупным ножом «шастар», который он носил как часть религиозной атрибутики сикхов. Прокуратура утверждает, что оружие имело лезвие около 21 сантиметра.

По версии обвинения, Дигва заявил полиции, что подвергся «расистским оскорблениям». После этого офицеры на месте происшествия надели наручники на тяжело раненого Генри Новака и лишь затем начали оказывать ему первую помощь. Вскоре юноша потерял сознание и умер от потери крови.

Прокуроры сообщили, что у погибшего было обнаружено четыре ножевых ранения, включая удары в ноги и область челюсти. Следствие также утверждает, что после нападения обвиняемый не пытался помочь истекающему кровью студенту, а преследовал его, когда тот пытался скрыться.

Дополнительный резонанс делу придало видео с телефона погибшего. На записи слышно, как студент обращается к мужчине со словами «ты плохой парень?», после чего тот отвечает: «Я плохой парень». Спустя мгновения запись обрывается.

Сам обвиняемый отвергает обвинения в убийстве и заявляет, что действовал в рамках самообороны после «пьяного расистского нападения». Его мать также проходит по делу — следствие считает, что она помогла убрать оружие с места преступления.

История вызвала волну критики в соцсетях и британских медиа, где пользователи задаются вопросом, почему полиция в первую очередь обездвижила именно раненого студента, а не предполагаемого нападавшего.

Так современная западная толерантность делает удивительный кульбит и превращается в собственную противоположность. В стремлении любой ценой не задеть «чувства меньшинств» система начинает смотреть на жертву с подозрением, а на агрессора — с опасливым сочувствием. И в итоге полицейские надевают наручники не на человека с окровавленным ножом, а на истекающего кровью студента. Потому что страшнее всего сегодня — не пропустить убийцу, а случайно показаться недостаточно толерантным. Именно так гуманизм, доведённый до идеологического автоматизма, порой оборачивается элементарной нетолерантностью к самой жертве насилия.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать