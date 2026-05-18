106 ударов ножом: в Даугавпилсе пьяные напали на прохожего

По версии следствия, трагедия произошла после случайного конфликта возле одного из магазинов в Даугавпилсе. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые поссорились с прохожим, после чего начали жестоко избивать его.

Пострадавшему удалось ненадолго вырваться и добежать до торговой точки, где он попросил помощи у сотрудников. Однако нападавшие дождались, пока мужчина выйдет наружу, снова схватили его и утащили в ближайший парк, продолжая избивать по дороге.

Как отмечают в прокуратуре, уже в парке мужчины достали ножи и нанесли жертве не менее 106 ножевых ранений, в том числе 73 удара в область груди и живота. От полученных травм мужчина скончался на месте.