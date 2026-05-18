А если международное право не работает: Силиня встретилась с кандидатом на пост генсека ООН

В ходе встречи обсуждались роль ООН в укреплении международной безопасности, возможные пути прекращения войны России в Украине, вопросы прав человека и энергетики в контексте Ормузского пролива, а также необходимость повышения эффективности работы организации.

Как государство-член Совета Безопасности ООН, Латвия очень серьезно относится к ответственности за утверждение следующего Генерального секретаря ООН, подчеркнула Силиня во время встречи.

Политик выразила важность того, чтобы ООН могла защищать международное право. «Если международное право не работает, под угрозой оказывается и наша безопасность», — сказала Силиня.

В центре разговора была агрессия России против Украины и ее влияние на европейскую и глобальную безопасность.

Силина отметила, что война России в Украине является вопиющим нарушением международного права и одним из наиболее серьезных испытаний способности ООН выполнять свою основную миссию — поддерживать мир и безопасность во всем мире, включая Европу.