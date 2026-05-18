Необходимо укреплять противодронную оборону на восточной границе: Силиня в роли Капитана Очевидности

Она отметила, что развязанная Россией война в Украине и все более широкое использование дронов в регионе напрямую влияют на безопасность Латвии. Это особенно ощущают жители Латгале, получая оповещения о вторжении дронов в воздушное пространство страны, сказала Силиня.

"Мы должны укреплять противодронную оборону на восточной границе и обеспечивать четкие, быстрые и скоординированные действия в подобных ситуациях", - подчеркнула она.

Премьер-министр, которая в настоящее время также исполняет обязанности министра обороны, обсудила с Пуриньшем планы развития обороны, которые предусматривают укрепление оборонных способностей, особенно противодронной обороны, на восточной границе.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 17 мая, в краях на восточной границе Латвии вновь было разослано предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Такие оповещения жители Латгале в последние месяцы получали неоднократно. Несколько раз дроны падали на территории Латвии, в том числе неделю назад два дрона упали и взорвались на нефтебазе в Резекне.