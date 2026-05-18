В Литве упал очередной дрон, видимо, украинский. Ведётся расследование военных преступлений России в Украине

Глава литовского кризисного центра Вильмантас Виткаускас сообщил журналистам, что дрон не взорвался и пострадавших нет.

Как подтвердил Виткаускас, по результатам предварительного осмотра было сделано заключение, что упавший аппарат, скорее всего, является украинским военным дроном.

Местные жители сообщили о упавшем дроне в поле в деревне Самане в воскресенье около 19:00, однако пока неизвестно, когда дрон вошел в воздушное пространство Литвы и когда он упал, сказал руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями.

Ранее в воскресенье вход и выход дрона были также зафиксированы в воздушном пространстве Латвии, сообщила латвийская армия.

Генеральная прокуратура Литвы включила расследование падения дрона в уже ведущееся досудебное расследование военных преступлений России в Украине, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Елена Мартинонене.