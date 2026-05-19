Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Не нужно бояться распродавать Латвию»: Тейкманис назвал ошибки политиков (3)

Редакция PRESS 19 мая, 2026 09:00

Выбор редакции 3 комментариев

Бывший депутат Народного фронта Латвии и экс-мэр Риги Андрис Тейкманис жестко раскритиковал решения, принятые в Латвии в 90-х годах, заявив, что стране не хватило политической смелости для проведения более решительных реформ.

По словам Тейкманиса, одной из главных ошибок стала приватизация предприятий. Он считает, что государству следовало активнее привлекать иностранных инвесторов, а не передавать предприятия прежнему руководству. «Если бы тогда мы хотя бы подарили или за символическую цену отдали наши предприятия компаниям и инвесторам из других стран, мы бы продвинулись намного дальше», — отметил он.

В этой связи политик напомнил известную фразу Бруно Рубеса: «Нам не нужно бояться того, что мы распродадим Латвию, нужно бояться того, что Латвию никто не купит». По мнению Тейкманиса, именно страх «распродажи» страны привел к тому, что Латвия «потеряла значимые предприятия и даже отрасли».

Успешной реформой он назвал земельную реформу и денационализацию собственности, благодаря которым сельское хозяйство смогло быстро адаптироваться к новым условиям. При этом политик признал, что в 90-е годы стране пришлось столкнуться с ростом преступности, рэкета и влияния организованных группировок.

Критически Тейкманис оценил и реформу самоуправлений, отметив, что сегодня Латвия столкнулась уже с другой крайностью — слишком малым числом муниципалитетов. Он также считает, что такие пригороды, как Марупе и Адажи, давно должны были войти в состав Риги. «Опять мы говорим о политической смелости… Её не было тогда и нет сейчас», — подчеркнул он.

По мнению Тейкманиса, именно нехватка политической решимости остается одной из главных причин, почему Латвия отстает от соседних стран Балтии. «Политики должны принимать быстрые, иногда и непопулярные решения. Вместо этого решения испаряются в бесконечных рабочих группах и согласовательных совещаниях», — заявил он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Важно 19:52

Важно 3 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Важно 17:02

Важно 3 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Важно 16:52

Важно 3 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 3 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Важно 15:09

Важно 3 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Важно 15:03

Важно 3 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 3 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать