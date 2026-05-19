По словам Тейкманиса, одной из главных ошибок стала приватизация предприятий. Он считает, что государству следовало активнее привлекать иностранных инвесторов, а не передавать предприятия прежнему руководству. «Если бы тогда мы хотя бы подарили или за символическую цену отдали наши предприятия компаниям и инвесторам из других стран, мы бы продвинулись намного дальше», — отметил он.

В этой связи политик напомнил известную фразу Бруно Рубеса: «Нам не нужно бояться того, что мы распродадим Латвию, нужно бояться того, что Латвию никто не купит». По мнению Тейкманиса, именно страх «распродажи» страны привел к тому, что Латвия «потеряла значимые предприятия и даже отрасли».

Успешной реформой он назвал земельную реформу и денационализацию собственности, благодаря которым сельское хозяйство смогло быстро адаптироваться к новым условиям. При этом политик признал, что в 90-е годы стране пришлось столкнуться с ростом преступности, рэкета и влияния организованных группировок.

Критически Тейкманис оценил и реформу самоуправлений, отметив, что сегодня Латвия столкнулась уже с другой крайностью — слишком малым числом муниципалитетов. Он также считает, что такие пригороды, как Марупе и Адажи, давно должны были войти в состав Риги. «Опять мы говорим о политической смелости… Её не было тогда и нет сейчас», — подчеркнул он.

По мнению Тейкманиса, именно нехватка политической решимости остается одной из главных причин, почему Латвия отстает от соседних стран Балтии. «Политики должны принимать быстрые, иногда и непопулярные решения. Вместо этого решения испаряются в бесконечных рабочих группах и согласовательных совещаниях», — заявил он.