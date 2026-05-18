ЧМ по хоккею: Латвия показывает достойный результат в группе

В первых матчах латвийцы поделили очки с сильными соперниками — уступили Швейцарии со счетом 2:4, а затем обыграли Германию — 2:0. Одним из главных героев начала турнира стал вратарь Кристерс Гудлевскис, который оформил «сухой» матч против немцев. Он входит в число трех голкиперов турнира, еще не пропускавших в одной из игр, а по проценту отраженных бросков (94,2%) является лучшим среди вратарей, проведших два матча.

При этом именно на Гудлевскиса выпала наибольшая нагрузка — по его воротам нанесли уже 65 бросков. Сборная Латвии также занимает второе место на турнире по надежности обороны — четыре пропущенные шайбы после 69 бросков. Лучше показатель пока только у Словакии.

В атаке выделяется Рудольф Балцерс, забросивший три шайбы и вошедший в число лучших снайперов чемпионата. Особенно важным стал его гол в большинстве в матче со Швейцарией — первая реализованная лишняя численность для Латвии на чемпионатах мира с 2024 года. Сейчас латвийцы реализуют 40% большинства — один из лучших показателей в группе.

Еще один лидер команды — Денис Смирнов, который с тремя голевыми передачами входит в число лучших ассистентов турнира.

При этом по общей эффективности атаки Латвия пока находится лишь на 12-м месте среди 16 команд — четыре шайбы после 45 бросков дают 8,9% реализации. В меньшинстве сборная показывает средние результаты — 80% надежности и делит шестое место.

Высоким остается и интерес болельщиков: по посещаемости матчей Латвия идет четвертой на турнире со средней аудиторией более 8300 зрителей за игру.