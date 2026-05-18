ЧМ по хоккею: Латвия показывает достойный результат в группе

© Lsm.lv 18 мая, 2026 17:12

Новости Латвии 0 комментариев

На чемпионате мира по хоккею сыграны лишь первые два тура группового этапа, однако сборная Латвии уже успела оказаться среди лидеров по ряду статистических показателей. Несмотря на небольшую дистанцию турнира, старт команды выглядит многообещающим.

В первых матчах латвийцы поделили очки с сильными соперниками — уступили Швейцарии со счетом 2:4, а затем обыграли Германию — 2:0. Одним из главных героев начала турнира стал вратарь Кристерс Гудлевскис, который оформил «сухой» матч против немцев. Он входит в число трех голкиперов турнира, еще не пропускавших в одной из игр, а по проценту отраженных бросков (94,2%) является лучшим среди вратарей, проведших два матча.

При этом именно на Гудлевскиса выпала наибольшая нагрузка — по его воротам нанесли уже 65 бросков. Сборная Латвии также занимает второе место на турнире по надежности обороны — четыре пропущенные шайбы после 69 бросков. Лучше показатель пока только у Словакии.

В атаке выделяется Рудольф Балцерс, забросивший три шайбы и вошедший в число лучших снайперов чемпионата. Особенно важным стал его гол в большинстве в матче со Швейцарией — первая реализованная лишняя численность для Латвии на чемпионатах мира с 2024 года. Сейчас латвийцы реализуют 40% большинства — один из лучших показателей в группе.

Еще один лидер команды — Денис Смирнов, который с тремя голевыми передачами входит в число лучших ассистентов турнира.

При этом по общей эффективности атаки Латвия пока находится лишь на 12-м месте среди 16 команд — четыре шайбы после 45 бросков дают 8,9% реализации. В меньшинстве сборная показывает средние результаты — 80% надежности и делит шестое место.

Высоким остается и интерес болельщиков: по посещаемости матчей Латвия идет четвертой на турнире со средней аудиторией более 8300 зрителей за игру.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

