Банк Латвии выпустит необычную серебряную монету с кристаллами

Монета поступит в продажу в четверг, 21 мая. На аверсе в центре изображен венок с блестящими элементами, в которые встроены шесть прозрачных кристаллов. Рельеф основания венка имитирует структуру ткани, а по краю монеты симметрично размещены восемь пучков линий.

На реверсе размещен текст народной песни, а оформление также дополнено симметричными декоративными линиями.

Тираж коллекционной монеты составит 3000 экземпляров. Ее вес — 22 грамма, диаметр — 35 миллиметров. Графический дизайн разработала Даце Лиела, пластическое оформление создала Лигита Франкевича.

Купить монету можно будет с 21 мая с 12:00 на сайте e-monetas.lv. Цена составит 120 евро.

Монету отчеканили на литовском монетном дворе Lietuvos monetu kalykla.

В Банке Латвии напоминают, что коллекционные монеты являются законным платежным средством только в стране выпуска, однако на практике они предназначены не для расчетов, а для коллекционирования, памятных целей и подарков. Обычно такие монеты изготавливаются из драгоценных металлов в высоком качестве чеканки, поэтому их стоимость значительно превышает номинал.