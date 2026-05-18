Каспийское море может отступить на высоту семиэтажки — учёные назвали пугающий сценарий

Учёные предупреждают: в XXI веке уровень воды в Каспии может резко снизиться. По одному из климатических сценариев речь идёт о падении примерно на 14 метров к концу столетия, а верхняя граница расчётов доходит до 21 метра.

Это не означает, что море завтра превратится в пустыню. Но даже несколько метров для Каспия — огромная перемена. Береговая линия уходит, мелководные зоны высыхают, порты получают проблемы с глубинами, а животные, которые зависят от прибрежных экосистем, теряют привычную среду.

Главная причина — потепление. Каспий не связан напрямую с мировым океаном, поэтому его уровень зависит от собственного водного баланса: сколько воды приходит с реками и осадками, и сколько уходит через испарение. При росте температур испарение усиливается, и море начинает терять воду быстрее.

Особенно уязвима северная часть Каспия — она мелкая. Там даже небольшое снижение уровня может открыть огромные участки дна. Для человека это выглядит как новая суша. Для природы — как исчезновение привычного мира.

Проблема уже не только теоретическая. Азербайджанские чиновники предупреждали, что обмеление влияет на порты и нефтяные перевозки, повышает логистические расходы и угрожает осетровым и каспийскому тюленю.

Самое тревожное в этой истории — её скорость. Каспий всегда колебался: его уровень менялся и раньше. Но теперь естественная изменчивость накладывается на глобальное повышение температур. И привычное “море просто отступило” может превратиться в совсем другую реальность.

Каспий не высыхает как лужа на солнце. Он отступает как гигант, который слишком долго казался неподвижным.