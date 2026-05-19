«Не продавай себя!» Молодежь предупреждают об опасности

Организаторы кампании отмечают, что в Латвии все более распространенной становится практика, когда молодые люди за вознаграждение передают свои документы или цифровые средства идентификации незнакомцам. Подобные предложения — например, «100 евро за твой Smart-ID» или «только на время» — могут привести к серьезным последствиям.

В организации подчеркивают, что, передавая свои личные данные или инструменты доступа другим людям, молодежь рискует столкнуться с тем, что на их имя будут накоплены крупные долги, банковские счета станут использоваться для преступной деятельности, а сами они превратятся в так называемых «денежных мулов».

Кроме того, молодые люди могут подвергнуться угрозам, шантажу и принуждению к продолжению незаконной деятельности. На их имя могут быть зарегистрированы компании, используемые для мошенничества, а также существует риск вовлечения в оборот наркотиков, краденых товаров и других запрещенных вещей.

Авторы кампании предупреждают, что преступления в таких случаях совершают другие люди, однако ответственность может лечь на человека, от имени которого осуществлялись эти действия.

Если молодой человек уже оказался в подобной ситуации, организаторы кампании призывают обращаться за помощью в Государственную полицию по телефону 110 или в OPEN Radošais Centrs по телефону 22028398.

Организация оказывает помощь и поддержку молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, включая предоставление безопасной среды, питания, одежды, медицинской помощи, медикаментов, всего необходимого для учебы, юридической помощи, а также поддержку психологов, наркологов и других специалистов. Обратиться за помощью можно круглосуточно.