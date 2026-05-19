«Не продавай себя!» Молодежь предупреждают об опасности

Редакция PRESS 19 мая, 2026 07:35

В Латвии во вторник, 19 мая, стартует социальная кампания «Nepārdod sevi!» («Не продавай себя!»), цель которой — предупредить молодежь о рисках, связанных с передачей или продажей другим лицам паспорта, ID-карты, Smart-ID, eParaksts и других средств аутентификации, сообщили агентству LETA в обществе OPEN Radošais Centrs.

Организаторы кампании отмечают, что в Латвии все более распространенной становится практика, когда молодые люди за вознаграждение передают свои документы или цифровые средства идентификации незнакомцам. Подобные предложения — например, «100 евро за твой Smart-ID» или «только на время» — могут привести к серьезным последствиям.

В организации подчеркивают, что, передавая свои личные данные или инструменты доступа другим людям, молодежь рискует столкнуться с тем, что на их имя будут накоплены крупные долги, банковские счета станут использоваться для преступной деятельности, а сами они превратятся в так называемых «денежных мулов».

Кроме того, молодые люди могут подвергнуться угрозам, шантажу и принуждению к продолжению незаконной деятельности. На их имя могут быть зарегистрированы компании, используемые для мошенничества, а также существует риск вовлечения в оборот наркотиков, краденых товаров и других запрещенных вещей.

Авторы кампании предупреждают, что преступления в таких случаях совершают другие люди, однако ответственность может лечь на человека, от имени которого осуществлялись эти действия.

Если молодой человек уже оказался в подобной ситуации, организаторы кампании призывают обращаться за помощью в Государственную полицию по телефону 110 или в OPEN Radošais Centrs по телефону 22028398.

Организация оказывает помощь и поддержку молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, включая предоставление безопасной среды, питания, одежды, медицинской помощи, медикаментов, всего необходимого для учебы, юридической помощи, а также поддержку психологов, наркологов и других специалистов. Обратиться за помощью можно круглосуточно.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

