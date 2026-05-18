Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нужно думать шире таблиц Excel»: Валайнис дал напутствие своему приемнику

18 мая, 2026 17:17

Следующий министр экономики должен уметь создавать видение и стратегию, выходящие за рамки таблиц Excel, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис из правительства подавшей в отставку Эвики Силини.

По его словам, необходимо формировать общую историю развития, и именно этим он занимался на посту министра. Были актуализированы такие вопросы, как производительность, развитие и необходимость ставить высокие амбиции, включая удвоение экономического роста. «Эти слова — не просто слова, за ними скрывается множество стратегических вопросов, которые были продвинуты дальше», — отметил Валайнис.

При этом он подчеркнул, что эти амбиции необходимо сохранять, поскольку во многих сферах Латвия отстает от соседних стран именно из-за недостатка амбиций. В качестве примеров Валайнис привел проведение этапа чемпионата мира по ралли, финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, а также работу над организацией футбольного чемпионата в Латвии совместно с другими странами и возвращением этапа ралли не на один, а на три года.

По мнению политика, министр экономики должен уметь мыслить шире, а не ограничиваться «Excel-таблицами». «Я бы не хотел, чтобы министр экономики хоть немного снизил эти амбиции», — заявил Валайнис.

Оценивая свою работу на посту министра, он отметил, что окончательную оценку дадут избиратели, однако, по его мнению, удалось добиться развития экономики Латвии.

Среди положительных примеров Валайнис назвал развитие строительной отрасли и сокращение бюрократии, рост инвестиций, а также меры по снижению стоимости жизни — уменьшение ставки НДС на отдельные группы продуктов, введение корзины дешевых товаров и различные инвестиционные программы поддержки бизнеса.

В то же время он признал, что можно было сделать больше для снижения стоимости жизни, однако ему не удалось убедить коллег пойти на более масштабные шаги. Также, по его мнению, возможно добиться большего и в сокращении бюрократии.

Комментируя готовность вновь занять пост министра экономики в новом правительстве, Валайнис заявил, что сейчас не оценивает этот вопрос, поскольку для него важнее восстановление политической стабильности и решение вопросов безопасности, чтобы у жителей было четкое понимание, что с безопасностью в стране все в порядке и решения принимаются в интересах людей.

«Какую именно позицию я займу в этой истории — не имеет решающего значения. Мне нужно смотреть гораздо шире, чем кресло министра экономики», — подчеркнул Валайнис.

Ранее сообщалось, что Эвика Силиня в четверг, 14 мая, объявила об отставке с поста главы правительства. Такое решение было принято после разногласий с входящей в коалицию партией "Прогрессивные", представители которой 13 мая призвали президента страны начать консультации о формировании нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

