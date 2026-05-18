«Нужно думать шире таблиц Excel»: Валайнис дал напутствие своему приемнику

По его словам, необходимо формировать общую историю развития, и именно этим он занимался на посту министра. Были актуализированы такие вопросы, как производительность, развитие и необходимость ставить высокие амбиции, включая удвоение экономического роста. «Эти слова — не просто слова, за ними скрывается множество стратегических вопросов, которые были продвинуты дальше», — отметил Валайнис.

При этом он подчеркнул, что эти амбиции необходимо сохранять, поскольку во многих сферах Латвия отстает от соседних стран именно из-за недостатка амбиций. В качестве примеров Валайнис привел проведение этапа чемпионата мира по ралли, финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, а также работу над организацией футбольного чемпионата в Латвии совместно с другими странами и возвращением этапа ралли не на один, а на три года.

По мнению политика, министр экономики должен уметь мыслить шире, а не ограничиваться «Excel-таблицами». «Я бы не хотел, чтобы министр экономики хоть немного снизил эти амбиции», — заявил Валайнис.

Оценивая свою работу на посту министра, он отметил, что окончательную оценку дадут избиратели, однако, по его мнению, удалось добиться развития экономики Латвии.

Среди положительных примеров Валайнис назвал развитие строительной отрасли и сокращение бюрократии, рост инвестиций, а также меры по снижению стоимости жизни — уменьшение ставки НДС на отдельные группы продуктов, введение корзины дешевых товаров и различные инвестиционные программы поддержки бизнеса.

В то же время он признал, что можно было сделать больше для снижения стоимости жизни, однако ему не удалось убедить коллег пойти на более масштабные шаги. Также, по его мнению, возможно добиться большего и в сокращении бюрократии.

Комментируя готовность вновь занять пост министра экономики в новом правительстве, Валайнис заявил, что сейчас не оценивает этот вопрос, поскольку для него важнее восстановление политической стабильности и решение вопросов безопасности, чтобы у жителей было четкое понимание, что с безопасностью в стране все в порядке и решения принимаются в интересах людей.

«Какую именно позицию я займу в этой истории — не имеет решающего значения. Мне нужно смотреть гораздо шире, чем кресло министра экономики», — подчеркнул Валайнис.

Ранее сообщалось, что Эвика Силиня в четверг, 14 мая, объявила об отставке с поста главы правительства. Такое решение было принято после разногласий с входящей в коалицию партией "Прогрессивные", представители которой 13 мая призвали президента страны начать консультации о формировании нового правительства.