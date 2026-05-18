Снизился интерес туристов к Латвии: данные ЦСУ

Редакция PRESS 18 мая, 2026 14:09

В латвийских гостиницах и других средствах размещения туристов в этом году за первые три месяца число ночей сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 779 100, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе число ночевок иностранных гостей в латвийских гостиницах и других средствах размещения туристов в первые три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшилось на 7,5% и составило 447 400, тогда как число ночевок местных жителей выросло на 4% и достигло 331 700.

Всего в первом квартале этого года в средствах размещения Латвии было обслужено 447 100 гостей, что на 3% меньше, чем в первые три месяца 2025 года. В частности, число обслуженных иностранных гостей сократилось на 7,2% и составило 246 600, а число обслуженных местных жителей увеличилось на 2,8%, достигнув 200 500.

По сравнению с допандемийным периодом — аналогичным периодом 2019 года — количество обслуженных гостей в средствах размещения Латвии в первые три месяца этого года на 2,8% меньше. Число иностранных гостей сократилось на 18,3%, а число местных жителей выросло на 26,8%. При этом общее число ночевок отстает от показателей 2019 года на 14,5%, в том числе ночевок иностранных гостей — на 27,5%.

В марте этого года в средствах размещения Латвии было обслужено в общей сложности 162 000 гостей, что на 3,3% меньше, чем в марте 2025 года. Количество обслуженных иностранных гостей уменьшилось на 6% и составило 90 300, а число местных гостей выросло на 0,3%, достигнув 71 700.

Одновременно число ночевок гостей в латвийских гостиницах и других средствах размещения в марте этого года сократилось на 3,2% по сравнению с мартом 2025 года, составив 281 400. Ночевки иностранных гостей уменьшились на 5,3% (162 900), а ночевки местных жителей сократились на 0,3% (118 500).

Как сообщили в Статистическом управлении, средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в средствах размещения в первом квартале 2026 года, как и годом ранее, составила 1,8 ночи, а местных гостей — 1,6 ночи.

Больше всего иностранных гостей за первые три месяца этого года принято из Литвы — 42 200, Эстонии — 28 700, Великобритании — 19 400, Германии — 16 300, Финляндии — 14 500, Польши — 10 000, Швеции — 9800, США — 9100, Испании — 8400, Норвегии — 7900 и Украины — 7700.

Больше всего иностранных гостей размещено в средствах размещения Риги — 80,4%, Юрмалы — 5,5%, Марупского края — 5,3% и Лиепаи — 2,1%.

В свою очередь, латвийские жители чаще всего останавливались в Риге (36,1% гостей), Юрмале (13,5%), Лиепае (6,5%), Даугавпилсе (4,3%), Цесисском крае (4,1%), Сигулдском крае (3,2%) и Валмиерском крае (2,9%).

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

