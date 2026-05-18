Снизился интерес туристов к Латвии: данные ЦСУ

В том числе число ночевок иностранных гостей в латвийских гостиницах и других средствах размещения туристов в первые три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшилось на 7,5% и составило 447 400, тогда как число ночевок местных жителей выросло на 4% и достигло 331 700.

Всего в первом квартале этого года в средствах размещения Латвии было обслужено 447 100 гостей, что на 3% меньше, чем в первые три месяца 2025 года. В частности, число обслуженных иностранных гостей сократилось на 7,2% и составило 246 600, а число обслуженных местных жителей увеличилось на 2,8%, достигнув 200 500.

По сравнению с допандемийным периодом — аналогичным периодом 2019 года — количество обслуженных гостей в средствах размещения Латвии в первые три месяца этого года на 2,8% меньше. Число иностранных гостей сократилось на 18,3%, а число местных жителей выросло на 26,8%. При этом общее число ночевок отстает от показателей 2019 года на 14,5%, в том числе ночевок иностранных гостей — на 27,5%.

В марте этого года в средствах размещения Латвии было обслужено в общей сложности 162 000 гостей, что на 3,3% меньше, чем в марте 2025 года. Количество обслуженных иностранных гостей уменьшилось на 6% и составило 90 300, а число местных гостей выросло на 0,3%, достигнув 71 700.

Одновременно число ночевок гостей в латвийских гостиницах и других средствах размещения в марте этого года сократилось на 3,2% по сравнению с мартом 2025 года, составив 281 400. Ночевки иностранных гостей уменьшились на 5,3% (162 900), а ночевки местных жителей сократились на 0,3% (118 500).

Как сообщили в Статистическом управлении, средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в средствах размещения в первом квартале 2026 года, как и годом ранее, составила 1,8 ночи, а местных гостей — 1,6 ночи.

Больше всего иностранных гостей за первые три месяца этого года принято из Литвы — 42 200, Эстонии — 28 700, Великобритании — 19 400, Германии — 16 300, Финляндии — 14 500, Польши — 10 000, Швеции — 9800, США — 9100, Испании — 8400, Норвегии — 7900 и Украины — 7700.

Больше всего иностранных гостей размещено в средствах размещения Риги — 80,4%, Юрмалы — 5,5%, Марупского края — 5,3% и Лиепаи — 2,1%.

В свою очередь, латвийские жители чаще всего останавливались в Риге (36,1% гостей), Юрмале (13,5%), Лиепае (6,5%), Даугавпилсе (4,3%), Цесисском крае (4,1%), Сигулдском крае (3,2%) и Валмиерском крае (2,9%).