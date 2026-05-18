Кофе резко бьёт по давлению — но учёные нашли неожиданную деталь

Кофеин действует как стимулятор. После чашки кофе сердце у некоторых людей начинает биться быстрее, а сосуды могут временно сужаться. Организм реагирует почти как на маленькую тревогу: надпочечники выбрасывают адреналин, кровь движется активнее, давление поднимается.

Особенно заметным этот эффект может быть у тех, кто пьёт кофе редко, а также у людей, у которых уже есть гипертония. Уровень кофеина в крови обычно достигает пика примерно через 30 минут — 2 часа после чашки, а затем постепенно снижается.

Но вот где история становится интереснее. В крупных исследованиях учёные не нашли убедительных доказательств, что умеренное употребление кофе само по себе повышает риск развития гипертонии. В одном обзоре объединили данные 13 исследований примерно с 315 тысячами человек. За время наблюдения гипертония развилась у 64 650 участников, но чёткой связи между кофе и повышенным риском высокого давления исследователи не обнаружили.

Дело в том, что кофе — это не только кофеин. В нём есть сотни природных соединений, которые влияют на вкус, аромат и, возможно, на работу сосудов. Некоторые вещества в кофе могут помогать сосудам лучше справляться с изменениями давления. То есть чашка кофе — не просто “удар кофеином”, а гораздо более сложная химическая история.

Однако это не даёт права пить кофе литрами и объявлять его лекарством. Есть важное исключение: японское исследование почти на 19 тысячах взрослых показало, что у людей с очень высоким давлением — 160/100 и выше — две и более чашки кофе в день были связаны с удвоенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто кофе не пил. Для людей с нормальным или умеренно повышенным давлением такого эффекта не нашли.

Вывод получается не страшный, а бытовой. Большинству людей не нужно срочно прощаться с кофе и смотреть на чашку как на врага. Но знать своё давление всё-таки полезно. Если оно высокое, особенно очень высокое, кофе уже не просто утренний ритуал, а вещь, которую лучше обсудить с врачом.

И ещё одна маленькая ловушка: кофе не стоит пить прямо перед измерением давления. Иначе прибор может показать не вашу обычную картину, а эффект свежей чашки.

Так что кофе снова вышел сухим из воды — но не полностью. Он не обязан быть злодеем, но и невинной водичкой его назвать нельзя.