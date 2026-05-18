Начало не очень убедительное: Лиепниекс критикует Кулбергса

"По возможности более широкая коалиция, возможно даже беспартийные министры, идеологию отложим в сторону, может даже с голосами Шлесерса... Первая задача - пересмотр бюджета, а хотя нет... Начало такое, на мой взгляд, не очень убедительное", - написал Лиепниекс в своем Твиттер/X.

Pēc iespējas plaša koalīcija, varbūt arī bezpartejiski ministri, ideoloģiju noliekam malā, var arī ar Šlesera balsīm ...

Pirmais darbs budžeta pārskatīšana, tad tomēr vairs, nē...

Sākums tāds, manuprāt, ne gluži pārliecinošs. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) May 18, 2026

"Человек учится. Для начала необходимо понять, что государство — это не компания, в которой он назначен членом совета директоров или исполнительным директором", - пошутили в комментариях.

Ранее Кулбергс заявил следующее: "Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы - их будем решать в Сейме следующего созыва, а сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов".

Он также пообещал от своего имени и от имени ОС отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе.