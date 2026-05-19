Политик AS Андрис Кулбергс, которому президент страны поручил попытаться сформировать новое правительство, ранее призывал все партии отложить взаимные обвинения, сосредоточиться только на первоочередных задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию, в которую вошли бы как AS и NA, так и работавшие в предыдущем правительстве «Новое единство» (JV), Союз зелёных и крестьян (ZZS) и «Прогрессивные».

В понедельник первым на официальные переговоры о сотрудничестве Кулбергс пригласил NA. После этих переговоров политик заявил журналистам, что AS и NA выразили решимость создать «дееспособную модель коалиции», но в критической ситуации не исключается возможность работы в правительстве меньшинства.

Председатель правления NA Илзе Индриксоне после переговоров заявила, что NA не изменила свою негативную позицию относительно сотрудничества с «Прогрессивными». Ранее NA уже отказывалась сотрудничать с «Прогрессивными» в правительстве, сформированном JV, ссылаясь на идеологические препятствия. При этом это не мешало NA работать в коалиции под руководством «Прогрессивных» в Рижской думе.

В то же время Кулбергс признал, что настаивает на том, чтобы коалиция была максимально широкой, поэтому нужно посмотреть, как пройдут переговоры с остальными партиями.

Кулбергс отметил, что стороны договорились по четырём основным пунктам. А именно, что партнёры по коалиции обязуются реализовывать только те дела, которые возможно выполнить за эти пять месяцев до выборов в Сейм. Также стороны договорились отложить вопросы, которые «резко разделяют общество». Кроме того, партнёры по формированию правительства обязуются не выдвигать предложений, которые существенно увеличивают бюджетные расходы.

Также партнёры по формированию правительства обеспечат безусловную поддержку службам обороны и внутренних дел для укрепления границы, противовоздушной обороны и обеспечения внутренней безопасности государства.

Кулбергс признал, что у NA есть хорошие предложения по вопросам безопасности, которые политическая сила дополнительно представит до завтра. Также NA и AS были едины по финансовым вопросам, и нет разногласий в том, что важным вопросом станет укрепление государственного языка и упорядочение вопросов иммиграции.

Индриксоне выразила мнение, что NA выступает за «коалицию, максимально близкую по ценностям, и дееспособную коалицию с достаточным количеством голосов», а ближайшими партнёрами видит AS, «Новое единство» (JV) и Союз зелёных и крестьян (ZZS).

Говоря о работе и пересмотре бюджета, Индриксоне отметила, что нужно оценить возможности бюджета текущего года, а также посмотреть возможности следующего бюджетного периода, не оставляя это на ноябрь.

Сегодня AS проводит встречи как с NA, так и с ZZS для обсуждения формирования нового правительства.

Как сообщалось, в начале мая пало правительство Эвики Силини (JV), и президент поручил формирование нового правительства политику AS Андрису Кулбергсу, дав партиям на переговоры чуть больше недели.