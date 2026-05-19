Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Линии слишком красные: Нацблок не хочет «Прогрессиных» в коалиции Кулбергса (1)

Редакция PRESS 19 мая, 2026 10:05

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В начатых «Объединённым списком» (AS) переговорах о формировании нового правительства Национальное объединение (NA) продолжает настаивать на отказе от сотрудничества с «Прогрессивными».

Политик AS Андрис Кулбергс, которому президент страны поручил попытаться сформировать новое правительство, ранее призывал все партии отложить взаимные обвинения, сосредоточиться только на первоочередных задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию, в которую вошли бы как AS и NA, так и работавшие в предыдущем правительстве «Новое единство» (JV), Союз зелёных и крестьян (ZZS) и «Прогрессивные».

В понедельник первым на официальные переговоры о сотрудничестве Кулбергс пригласил NA. После этих переговоров политик заявил журналистам, что AS и NA выразили решимость создать «дееспособную модель коалиции», но в критической ситуации не исключается возможность работы в правительстве меньшинства.

Председатель правления NA Илзе Индриксоне после переговоров заявила, что NA не изменила свою негативную позицию относительно сотрудничества с «Прогрессивными». Ранее NA уже отказывалась сотрудничать с «Прогрессивными» в правительстве, сформированном JV, ссылаясь на идеологические препятствия. При этом это не мешало NA работать в коалиции под руководством «Прогрессивных» в Рижской думе.

В то же время Кулбергс признал, что настаивает на том, чтобы коалиция была максимально широкой, поэтому нужно посмотреть, как пройдут переговоры с остальными партиями.

Кулбергс отметил, что стороны договорились по четырём основным пунктам. А именно, что партнёры по коалиции обязуются реализовывать только те дела, которые возможно выполнить за эти пять месяцев до выборов в Сейм. Также стороны договорились отложить вопросы, которые «резко разделяют общество». Кроме того, партнёры по формированию правительства обязуются не выдвигать предложений, которые существенно увеличивают бюджетные расходы.

Также партнёры по формированию правительства обеспечат безусловную поддержку службам обороны и внутренних дел для укрепления границы, противовоздушной обороны и обеспечения внутренней безопасности государства.

Кулбергс признал, что у NA есть хорошие предложения по вопросам безопасности, которые политическая сила дополнительно представит до завтра. Также NA и AS были едины по финансовым вопросам, и нет разногласий в том, что важным вопросом станет укрепление государственного языка и упорядочение вопросов иммиграции.

Индриксоне выразила мнение, что NA выступает за «коалицию, максимально близкую по ценностям, и дееспособную коалицию с достаточным количеством голосов», а ближайшими партнёрами видит AS, «Новое единство» (JV) и Союз зелёных и крестьян (ZZS).

Говоря о работе и пересмотре бюджета, Индриксоне отметила, что нужно оценить возможности бюджета текущего года, а также посмотреть возможности следующего бюджетного периода, не оставляя это на ноябрь.

Сегодня AS проводит встречи как с NA, так и с ZZS для обсуждения формирования нового правительства.

Как сообщалось, в начале мая пало правительство Эвики Силини (JV), и президент поручил формирование нового правительства политику AS Андрису Кулбергсу, дав партиям на переговоры чуть больше недели.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 15:09

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 15:03

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать