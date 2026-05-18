И грянет гром: на Латвию надвигается грозовой фронт с градом

В ближайшие сутки небо будет преимущественно облачным, на востоке страны и на южном побережье Курземе облаков будет меньше. Днем местами ожидается дождь, возможна гроза.

Ночью будет дуть слабый до умеренного восточный и северный ветер, днем - южный и западный ветер. Во время грозы ожидается порывистый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на востоке страны - до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов, а на востоке Латвии ожидается тепло до +24 градусов.

В Риге будет преимущественно облачная погода, временами пройдет небольшой дождь, ночью возможен сильный дождь и гроза. Слабый до умеренного северный ветер сменится восточным, днем - южным, юго-западным. Температура воздуха составит +10 градусов ночью и до +16 градусов днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в восточной и центральной части страны желтое предупреждение о грозе. Во время грозы возможен интенсивный дождь, сильный ветер и град.

